Zimowe ferie bez jednego scenariusza
Zbliżające się ferie zimowe po raz kolejny pokazują, jak dynamicznie zmienia się sposób podróżowania Polaków. Jak wynika z obserwacji i danych rezerwacyjnych Sun&Snow, jednego z największych operatorów najmu apartamentów w Polsce, turyści coraz częściej wybierają elastyczne formy wypoczynku, krótsze wyjazdy i noclegi dopasowane do realnych potrzeb rodzin.
Gdzie Polacy spędzą ferie zimowe?**
W sezonie zimowym niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się polskie góry, które pozostają numerem jeden dla rodzin z dziećmi i miłośników aktywnego wypoczynku. Coraz większą popularnością, także zimą cieszy się również morze, szczególnie wśród osób szukających spokojniejszego wypoczynku, spacerów i niższych cen poza sezonem letnim. Miasta wybierane są głównie na krótsze, kilkudniowe wyjazdy, typu city break.
„Podczas tegorocznych ferii zimowych dużym zainteresowaniem jak co roku cieszą się Zakopane, Szklarska Poręba, a także Karpacz, Białka Tatrzańska i Czarna Góra. W tych miejscowościach już od dawna mamy bardzo dużo rezerwacji. Turyści doceniają ciekawe trasy oraz możliwości na stokach narciarskich. Dodatkowym czynnikiem jest również wysoki standard noclegów” - mówi Catherine Martins z Sun&Snow.
Krócej, ale częściej
Ferie zimowe coraz rzadziej oznaczają jeden długi urlop. Zamiast tego Polacy wybierają krótsze, ale częstsze wyjazdy, dopasowane do kalendarza szkolnego i możliwości budżetowych. Popularne stają się 3–5-dniowe pobyty, często rezerwowane w ostatniej chwili.
Z roku na rok obserwujemy, że turyści oprócz typowych tygodniowych wyjazdów na ferie zimowe, wybierają również krótsze formy pobytów. Ma to związek nie tylko z budżetem, ale przede wszystkim z potrzebą zrelaksowania się i odpoczynku od codziennej rutyny – dodaje ekspertka.
Apartament - rodziny wybierają przestrzeń
Rodziny z dziećmi zdecydowanie częściej wybierają apartamenty, które oferują więcej przestrzeni i funkcjonalności niż standardowy pokój hotelowy. Kluczowym atutem są oddzielne sypialnie, aneks kuchenny i większa swoboda pobytu. Dla wielu rodzin oznacza to nie tylko wygodę, ale też realne oszczędności, szczególnie przy dłuższych wyjazdach lub w sezonach o wysokich cenach gastronomii. Możliwość ugotowania śniadania, podgrzania obiadu czy przygotowania przekąsek dla dzieci bywa kluczowa przy podróżowaniu z najmłodszymi. Dzięki temu rodziny mogą czuć się bardziej komfortowo i naturalnie, a nie jak w typowym obiekcie noclegowym. W praktyce apartamenty łączą zalety hotelu (lokalizacja, standard, obsługa) z wygodą mieszkania, co sprawia, że stają się coraz częstszym wyborem rodzin wyjeżdżających na ferie czy inne wyjazdy.
Ceny i inflacja nadal mają znaczenie
Choć sytuacja ekonomiczna jest stabilniejsza niż w poprzednich sezonach, ceny noclegów i ogólny koszt wyjazdu nadal silnie wpływają na decyzje turystów oraz wpływają na długość pobytów. Goście częściej porównują oferty i zwracają uwagę na stosunek ceny do standardu.
Jeśli chodzi o opcję planowania z wyprzedzeniem, czy szukanie ofert typu last minute, to rynek wyraźnie się dzieli. Część turystów, zwłaszcza rodziny planuje ferie z wyprzedzeniem, aby mieć większy wybór lokalizacji i standardu. Jednocześnie rośnie grupa osób decydujących się na rezerwacje last minute, licząc na atrakcyjne ceny i elastyczność terminów – twierdzi Catherine Martins.
Nowe oczekiwania wobec noclegów
Turyści coraz częściej oczekują wysokiego standardu, dobrej lokalizacji oraz funkcjonalności, niezależnie od ceny. Liczy się nie tylko sam apartament, ale także jego otoczenie – bliskość tras spacerowych, stoków, morza czy centrum miejscowości. Dużą rolę w wyborze noclegu odgrywa dziś również technologia: szybkie rezerwacje online, możliwość płatności cyfrowych, self check-in i elastyczne godziny przyjazdu. To szczególnie ważne zimą, gdy warunki pogodowe mogą wpływać na plany podróży.
„Ferie zimowe coraz częściej są dopasowywane do stylu życia. Elastyczność, komfort i możliwość wyboru stają się kluczowe dla turystów” – podkreśla Catherine Martins z Sun&Snow.
Materiały prasowe Sun&Snow, oprac. Sek
