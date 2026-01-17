Zimowe ferie bez jednego scenariusza

Zbliżające się ferie zimowe po raz kolejny pokazują, jak dynamicznie zmienia się sposób podróżowania Polaków. Jak wynika z obserwacji i danych rezerwacyjnych Sun&Snow, jednego z największych operatorów najmu apartamentów w Polsce, turyści coraz częściej wybierają elastyczne formy wypoczynku, krótsze wyjazdy i noclegi dopasowane do realnych potrzeb rodzin.

Gdzie Polacy spędzą ferie zimowe?**

W sezonie zimowym niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się polskie góry, które pozostają numerem jeden dla rodzin z dziećmi i miłośników aktywnego wypoczynku. Coraz większą popularnością, także zimą cieszy się również morze, szczególnie wśród osób szukających spokojniejszego wypoczynku, spacerów i niższych cen poza sezonem letnim. Miasta wybierane są głównie na krótsze, kilkudniowe wyjazdy, typu city break.

„Podczas tegorocznych ferii zimowych dużym zainteresowaniem jak co roku cieszą się Zakopane, Szklarska Poręba, a także Karpacz, Białka Tatrzańska i Czarna Góra. W tych miejscowościach już od dawna mamy bardzo dużo rezerwacji. Turyści doceniają ciekawe trasy oraz możliwości na stokach narciarskich. Dodatkowym czynnikiem jest również wysoki standard noclegów” - mówi Catherine Martins z Sun&Snow.

Krócej, ale częściej

Ferie zimowe coraz rzadziej oznaczają jeden długi urlop. Zamiast tego Polacy wybierają krótsze, ale częstsze wyjazdy, dopasowane do kalendarza szkolnego i możliwości budżetowych. Popularne stają się 3–5-dniowe pobyty, często rezerwowane w ostatniej chwili.

Z roku na rok obserwujemy, że turyści oprócz typowych tygodniowych wyjazdów na ferie zimowe, wybierają również krótsze formy pobytów. Ma to związek nie tylko z budżetem, ale przede wszystkim z potrzebą zrelaksowania się i odpoczynku od codziennej rutyny – dodaje ekspertka.

Apartament - rodziny wybierają przestrzeń

Rodziny z dziećmi zdecydowanie częściej wybierają apartamenty, które oferują więcej przestrzeni i funkcjonalności niż standardowy pokój hotelowy. Kluczowym atutem są oddzielne sypialnie, aneks kuchenny i większa swoboda pobytu. Dla wielu rodzin oznacza to nie tylko wygodę, ale też realne oszczędności, szczególnie przy dłuższych wyjazdach lub w sezonach o wysokich cenach gastronomii. Możliwość ugotowania śniadania, podgrzania obiadu czy przygotowania przekąsek dla dzieci bywa kluczowa przy podróżowaniu z najmłodszymi. Dzięki temu rodziny mogą czuć się bardziej komfortowo i naturalnie, a nie jak w typowym obiekcie noclegowym. W praktyce apartamenty łączą zalety hotelu (lokalizacja, standard, obsługa) z wygodą mieszkania, co sprawia, że stają się coraz częstszym wyborem rodzin wyjeżdżających na ferie czy inne wyjazdy.

Ceny i inflacja nadal mają znaczenie

Choć sytuacja ekonomiczna jest stabilniejsza niż w poprzednich sezonach, ceny noclegów i ogólny koszt wyjazdu nadal silnie wpływają na decyzje turystów oraz wpływają na długość pobytów. Goście częściej porównują oferty i zwracają uwagę na stosunek ceny do standardu.

Jeśli chodzi o opcję planowania z wyprzedzeniem, czy szukanie ofert typu last minute, to rynek wyraźnie się dzieli. Część turystów, zwłaszcza rodziny planuje ferie z wyprzedzeniem, aby mieć większy wybór lokalizacji i standardu. Jednocześnie rośnie grupa osób decydujących się na rezerwacje last minute, licząc na atrakcyjne ceny i elastyczność terminów – twierdzi Catherine Martins.

Nowe oczekiwania wobec noclegów

Turyści coraz częściej oczekują wysokiego standardu, dobrej lokalizacji oraz funkcjonalności, niezależnie od ceny. Liczy się nie tylko sam apartament, ale także jego otoczenie – bliskość tras spacerowych, stoków, morza czy centrum miejscowości. Dużą rolę w wyborze noclegu odgrywa dziś również technologia: szybkie rezerwacje online, możliwość płatności cyfrowych, self check-in i elastyczne godziny przyjazdu. To szczególnie ważne zimą, gdy warunki pogodowe mogą wpływać na plany podróży.

„Ferie zimowe coraz częściej są dopasowywane do stylu życia. Elastyczność, komfort i możliwość wyboru stają się kluczowe dla turystów” – podkreśla Catherine Martins z Sun&Snow.

Materiały prasowe Sun&Snow, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje