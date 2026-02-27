Tusk przepchnął pożyczkę SAFE. Teraz ruch prezydenta

Koalicja 13 grudnia dopięła swego! Sejm w szeregu głosowań przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej uderzający w suwerenność Polski program SAFE. Głosowanie nad poprawkami Senatu zakończyło parlamentarne prace nad ustawą o SAFE. Teraz trafi ona do prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Formalnie Sejm głosował za odrzuceniem poprawek. Przeciwko odrzuceniu dwóch poprawek dot. zapewnienia, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON zagłosowało 250 posłów, za 182 posłów, a 5 wstrzymało się od głosu.

»» O finansowej stronie pożyczki SAFE czytaj raport Instytutu Podatków i Finansów Publicznych:

SAFE – ruletka na kilka dekad albo słone wydatki

Przeciwko odrzuceniu trzeciej poprawki dot. zobowiązania szefa MON do przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji planu Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa sejmowym i senackim komisjom finansów i obrony byli wszyscy posłowie i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko odrzuceniu czwartej poprawki dot. kontroli antykorupcyjnej było 436 posłów, 2 było za i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jeszcze dziś podpisze ustawę i skieruje ją do prezydenta.

»» Więcej o pożyczce SAFE czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Koalicja Tuska dopięła swego! Sejm za przyjęciem uderzającego w polską suwerenność programu SAFE

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie rób tego od 3 marca, jeśli nie chcesz stracić „prawka”

Szok kosztowy dla transportu! Połowa firm będzie ciąć flotę

Cwaniaczki już oszukują butelkomaty na wiele sposobów

»»Polacy ruszyli po pożyczki „chwilówki” – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24