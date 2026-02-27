Co dalej z TVN i TVN24 po zmianach właścicielskich?

Po wykupie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance możliwe są zmiany programowe ramówki kanałów TVN, a w szczególności linii programowej TVN24 - prognozuje medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski. Ocenił także, że ewentualne zmiany mogą nawet pójść w kierunku konserwatywno-prawicowym.

W czwartek zarząd Warner Bros. Discovery formalnie uznał nową ofertę wykupu spółki przez Paramount Skydance za lepszą od tej złożonej przez Netflixa. Szefowie Netflixa poinformowali, że odmówili złożenia nowej oferty. Netflix ma otrzymać 2,8 mld dol. za wycofanie się z podpisanej umowy przez WBD.

Medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego ocenił, że wykup WBD przez Paramount Skydance - z uwzględnieniem także stacji telewizyjnych - „może mieć i zapewne będzie miał wpływ na przekształcenia programowe ramówki kanałów TVN, a w szczególności na linię programową TVN24”.

„To jest wciąż ważna na polskim rynku medialnym stacja telewizyjna, o dużym wpływie na liczącą się część opinii publicznej - w Polsce wciąż jeszcze dość wielu odbiorców ogląda linearną telewizję. Ewentualne zmiany poszłyby w kierunku umownie określanym jako konserwatywno-prawicowy, choć ich dokładnego kształtu i tempa nie sposób na razie przewidzieć” - powiedział.

Zwrócił także uwagę, że jeśli by tak się stało, część dziennikarzy - jeśli nie większość - odpłynie do innych ośrodków, przede wszystkim do Telewizji Polskiej, ale także publikatorów prasowo-internetowych.

„Powstała w ten sposób luka światopoglądowa na rynku medialnym musiałaby się szybko wypełnić. Dzieje się tak dlatego, że nasz system medialny jest bardzo paralelny i spolaryzowany politycznie. Będziemy więc obserwowali proces podobny do tego, który miał miejsce na przełomie 2023/2024 r., po odebraniu TVP z rąk PiS. Prawicowo-nacjonalistyczny potencjał skanalizował się w Telewizji Republika, której właściciel sprawnie z tego skorzystał. Kto wie, być może kosztem zmian w TVN i TVN24 par excellence wzmocniłaby się pozycja TVP Info?” - ocenił dr Grzegorzewski.

Paramount zaoferował cenę zakupu całego przedsiębiorstwa za 31 dolarów za akcję (o 1 dol. więcej, niż poprzednio) oraz dodatkowe 25 centów za każdy kwartał spóźnienia z finalizacją transakcji, licząc od października br. Dodatkowo firma obiecała zapłacić 2,8 mld dolarów za unieważnienie zawartej w umowy z Netflixem oraz 7 mld odszkodowania, jeśli transakcja zostanie zablokowana przez regulatorów.

Umowa podpisana przez Netflixa z WBD w grudniu ub.r przewidywała zakup przedsiębiorstwa za 27,75 dolara za akcję, lecz bez części zawierającej kanały telewizyjne, takie jak CNN, TNT, MTV czy polski TVN. W myśl umowy kanały te pozostałyby pod kontrolą obecnych właścicieli.

Oferta Paramount dotyczy zakupu całej spółki i - według doniesień mediów - była faworyzowana przez administrację Donalda Trumpa. Sam Trump powiedział, że ewentualna transakcja powinna doprowadzić do zmiany właściciela CNN, którą oskarża o stronniczość. Przeciwko przejęciu WBD przez Netflixa opowiedzieli się też w środę republikańscy prokuratorzy generalni 11 stanów, którzy wnieśli do resortu sprawiedliwości o zablokowanie transakcji ze względu na obawy dotyczące monopolizacji sektora platform streamingowych.

