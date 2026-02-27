AKTUALIZACJA
Przez dług nie ma szans na poprawę ratingu
Agencja Fitch Ratings potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą negatywną - podała agencja w komunikacie.
„Rating „A-” dla Polski znajduje wsparcie w dużej, zróżnicowanej i odpornej gospodarce, korzyściach płynących z członkostwa w UE, wiarygodnej polityce pieniężnej i kursowej oraz solidnych finansach zewnętrznych w porównaniu z innymi krajami o ratingu „A”. W przeciwnym kierunku działają duże deficyty fiskalne, szybko rosnący dług publiczny, niższy poziom dochodów i wskaźniki governance w porównaniu z innymi krajami z koszyka ratingowego” - podała Fitch.
Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej
„Negatywna perspektywa odzwierciedla perspektywy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do szybkiego wzrostu długu publicznego. Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi wyzwaniami politycznymi w kraju zmniejsza przekonanie co do zdolności rządu do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki zadłużenia” - napisano w raporcie.
Minister finansów nie traci rezonu
Tymczasem minister finansów Andrzej Domański skwitował decyzję agencji Fitch takim wpisem na X:
Agencja ratingowa Fitch utrzymała właśnie rating Polski na poziomie A-. Rentowności 🇵🇱obligacji skarbowych pozostają poniżej 5%. To potwierdzenie, że odpowiedzialna polityka gospodarcza przekłada się na stabilne i konkurencyjne warunki finansowania państwa
Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2” - z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski wg S&P jest stabilna, a wg Fitch negatywna.
