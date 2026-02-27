Na stacjach paliw podwyżek ciąg dalszy

Od 2 do 6 marca benzyna na stacjach paliw może zdrożeć o 4 gr, a diesel o 3 gr na litrze - przewidują analitycy Refleksu. W lutym litr benzyny i oleju napędowego podrożał o 10-11 groszy - dodali.

Eksperci Refleksu wskazali, że niestabilna sytuacja na rynku ropy naftowej odpowiada za notowane w ostatnich dniach podwyżki na krajowych stacjach paliw.

„Średnio za benzyny i olej napędowy płacimy o 5 - 6 gr/l więcej niż przed tygodniem, a za autogaz 3 gr/l. W sumie w lutym benzyny i olej napędowy zdrożały już o 10-11 gr/l, a autogaz o 7 gr/l” - poinformowali w piątek analitycy.

Jakich cen można się spodziewać w najbliższych dniach?

Ich zdaniem ustabilizowanie się cen w hurcie nie zagwarantuje stabilnych cen paliw w pierwszym tygodniu marca. „Spodziewamy się kontynuacji podwyżek na średnim poziomie 4 gr na litrze benzyny, 3 gr na litrze oleju napędowego i 2 gr na litrze autogazu” - stwierdzili.

Analitycy Reflex przewidują, że od 2 do 6 marca 2026 r.:

► benzyna Pb95 podrożeje o 4 gr na litrze do 5,77 zł/l,

►benzyna Pb98 również będzie droższa o 4 gr i ma kosztować 6,52 zł/l.

►Za olej napędowy kierowcy zapłacą o 3 gr więcej, czyli 6,071 zł/l,

► za LPG 2 gr więcej – 2,80 zł/l.

Wzrost zmienności cen ropy na rynkach globalnych

Jak zauważyli analitycy, końcówka tygodnia przyniosła wyraźny wzrost zmienności na rynku ropy naftowej. „W piątek 27 lutego notowania kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent wzrosły powyżej 72 dol. za baryłkę, czyli w okolice tegorocznych maksimów. „Wzrost zmienności to efekt reakcji rynku po kolejnej, trzeciej już, rundzie amerykańsko-irańskich negocjacji” - ocenili eksperci. Wskazali, że opcja interwencji militarnej USA w Iranie wydaje się odsuwać ponownie w czasie, choć nadal nie można jej jednoznacznie wykluczyć.

Przypomnieli, że 1 marca br. ma odbyć się spotkanie 8 krajów OPEC+ partycypujących w dobrowolnych cięciach wydobycia, czyli: Arabii Saudyjskiej, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku, Kuwejtu, Omanu, Kazachstanu, Algierii. „Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 8 krajów OPEC+ wstrzymało na okres I kwartału tego roku cykl zwiększania limitów wydobycia. Od kwietnia limity produkcji mogą zostać ponownie zwiększone w podobnym tempie jak w listopadzie czy grudniu, czyli o 137 tys. baryłek dziennie” - podali analitycy.

PAP, sek

