Lekki risk-off podbija dolara

W czwartek rano amerykańska waluta zyskuje na szerokim rynku, choć dynamika ruchu jest niska. Umocnienie USD to bardziej pokłosie nerwowości na rynkach akcji, oraz kryptowalut.

W mniejszym stopniu to wynik ostatnich danych makro z USA, które odsunęły perspektywę cięcia stóp przez Fed z czerwca na lipiec. W tej kwestii może się jeszcze wiele zmienić i tu kluczowe będą przesłuchania Kevina Warsha przed komisjami Kongresu, których najpewniej będzie można spodziewać się na początku marca. Czy, zatem dolar może jeszcze zyskiwać, czy też wspomniany ruch za chwilę wygaśnie? Kluczowe dane makro z USA liczone przez BLS zostały opóźnione - dane z rynku pracy za styczeń poznamy dopiero 11 stycznia, a wyliczenia inflacji CPI 13 stycznia. Także dzisiaj i jutro kalendarz danych ze Stanów będzie mało ciekawy.

Dzisiaj większą uwagę skupią na sobie inni - mamy decyzje Banku Anglii, Europejskiego Banku Centralnego i Banku Czech. W żadnym z tych przypadków nie oczekuje się jednak zmian w stopach procentowych, ale komunikaty i wystąpienia decydentów będą uważnie śledzone. W przypadku ECB najpewniej będziemy mieć podtrzymanie narracji zakładającej status quo na stopach procentowych w całym 2026 r., natomiast rynek widzi pewne szanse na obniżkę stóp przez Bank Anglii w końcu kwietnia, a jest tego niemal pewien, jeżeli chodzi o czerwiec. Jeżeli chodzi o nasz region (Czechy) to nadal widać oczekiwania, co do jeszcze jednej obniżki stóp o 25 punktów baz., ale bliżej drugiej połowy roku. Pytanie, czy takowe się utrzymają, co może mieć znaczenie dla zachowania się notowań czeskiej korony.

EURUSD - rynek czeka na ECB?

Decyzję Europejskiego Banku Centralnego poznamy o godz. 14:15, a pół godziny później rozpocznie się konferencja prasowa z Christine Lagarde. Teoretycznie zaskoczeń nie powinno być, a retoryka podtrzymania status quo w temacie polityki monetarnej na najbliższe miesiące, powinna lekko podbić EUR. To tłumaczy dzisiejszą stabilizację EURUSD wokół 1,18. Technicznie widać wygaszenie ruchu spadkowego z okolic 1,2043, co może skutkować odbiciem w najbliższych dniach.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

