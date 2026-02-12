Powiew optymizmu na USD

Wczorajsze dane ze Stanów wypadły nad wyraz dobrze, co zaskoczyło stonowane prognozy analityków. Polski PKB niczym Nvidia przewyższa nawet wygórowane oczekiwania. Takiego tempa rozwoju może pozazdrościć pokaleczona gospodarka brytyjska.

Amerykanie zaskoczyli

Wczorajsze dane z rynku pracy w USA miały być nudne. Mało kto spodziewał się fajerwerków, które jednak nadeszły. Stopa bezrobocia nieoczekiwanie spadła z 4,4 proc. do 4,3 proc. Dodatkowo w sektorze prywatnym i pozarolniczym odnotowano wzrost zatrudnienia odpowiednio o 130 tys. i 172 tys. Jest to znacząca rozbieżność względem prognozowanych 70 tys. w obu przypadkach. Dane znacznie lepsze od konsensusu tchnęły w dolara nową nadzieję. Poprawa warunków na rynku pracy to znak, że z obniżkami kosztu pieniądza nie trzeba się spieszyć. Tak też odebrali to forexowi inwestorzy, którzy po publikacji dosłownie rzucili się na walutę zza oceanu. Kurs EUR/USD runął z 1,19 USD do 1,183 USD, a wykres USD/PLN chwilowo poszybował na 3,56 PLN. Gdy emocje opadły, dolar oddał część zysków w stosunku do złotego czy unijnej waluty. Notowania EUR/USD czwartkowego południa wróciły do 1,88 USD, a USD/PLN do 3,545 PLN. „Zielony” wypada natomiast źle na tle walut, które pozostają silne na forex. Na wykresach USD/CHF, USD/JPY czy USD/CNY obserwujemy całkowite wymazanie środowych zysków USD. Pytanie, które zadaje część analityków to wiarygodność danych z USA i moim zdaniem jest ono zasadne, mając na uwadze kilka incydentów z poprzedniego roku z Trumpem w roli głównej.

Mamy 4 z przodu!

Dziś dobrymi danymi może chwalić się nie tylko prezydent USA. Ma do tego pełne prawo również każdy Polak, gdyż czwartkowy wstępny odczyt PKB za IV kw. 2025 roku przewyższył nawet zwyżkowe oczekiwania. W ujęciu rocznym PKB rosło o równe 4 proc.. Jest to więcej niż prognozowany wzrost z 3,8 proc. r/r na 3,9 proc. r/r. W ujęciu kwartał do kwartału odnotowano zwyżkę o 1 proc.. Podkreślę, że następuje ona po wzrostach o 0,9 proc. w III kwartale, 0,8 proc. w II kwartale i 0,7 proc. w I kwartale ubiegłego roku. Pełne dane Główny Urząd Statystyczny poda 2 marca. Dzisiejsza informacja nie wpłynęła znacząco na notowania złotego. Większość analityków zwyczajnie spodziewała się wysokiego rezultatu, stąd brak euforii. Na forex krajowa waluta traci jedynie do silnego dziś franka szwajcarskiego. Kurs CHF/PLN rośnie powyżej 4,62 PLN. W przypadku EUR/PLN mamy już delikatne umocnienie i powrót wykresu na 4,215 PLN.

Smutna Brytania

Dobre nastroje coraz rzadziej towarzyszą brytyjskim publikacjom makro. Dziś kolejny raz negatywnie zaskoczyła produkcja przemysłowa, przetwórstwo przemysłowe i PKB. Zacznijmy od ostatniego z wymienionych. Wyspiarska gospodarka w IV kwartale 2025 roku rosła o 1 proc. r/r. Ani nie jest to 1,2 proc. r/r, czyli pozostanie na poziomie z III kwartału, jak prognozowali analitycy, ani 1,4 proc. jak w II kwartale. Źle wygląda wcześniej wspomniana produkcja, która miała rosnąć o 1,5 proc. r/r i przetwórstwo mające zwyżkować o 1,8 proc. r/r. Ostatecznie obydwa wskaźniki utrzymały się delikatnie powyżej kreski przy 0,5 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano minusy. Nieciekawe informacje z Wysp stały się już czymś tak oczywistym, a sam GBP jest po tak mocnym osłabieniu na forex, że dzisiejsze publikacje nie dobiły jeszcze bardziej funta. Fakt, w czwartek brytyjska waluta osłabia się do silnego franka, jednak w stosunku do euro czy złotego pozostaje względnie stabilna. Kurs GBP/PLN o 13:30 to 4,84 PLN.

