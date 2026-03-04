Wojna może zagrozić eksportowi polskiej żywności

Konflikt na Bliskim Wschodzie niesie za sobą konsekwencje nie tylko dla rynku ropy i gazu, ale także dla międzynarodowego handlu żywnością. Szczególnie narażony jest eksport do krajów trzecich, którego wartość – bez Wielkiej Brytanii i Ukrainy – sięgnęła w 2025 roku około 9 mld euro.

Z analizy przygotowanej przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wynika, że eskalacja napięcia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi Izraelem może pogorszyć warunki sprzedaży polskiego mięsa poza UE. Zakłócenia w portach oraz niepewność w rejonie Zatoki Perskiej wpływają na stabilność dostaw, także w kierunku południowo-wschodniej Azji.

Transport i ubezpieczenia pod presją

Największym zagrożeniem są rosnące koszty logistyki. Eksperci podkreślają, że rynek ubezpieczeń war-risk reaguje niemal natychmiast na eskalację konfliktu. Część armatorów ogranicza ochronę dla rejonu Zatoki Perskiej, a składki mogą wzrosnąć nawet o 50-100 proc. Dodatkowo około 10 proc. globalnej floty kontenerowej utknęło w rejonie Cieśniny Ormuz, co zwiększa presję cenową.

Długofalowe skutki

Wzrost cen ropy podnosi koszty transportu, a droższe ubezpieczenia obniżają marże eksporterów. Im dłużej potrwa konflikt, tym większe ryzyko utraty konkurencyjności polskiej branży mięsnej na rynkach pozaunijnych. Dla eksporterów kluczowe staje się bieżące monitorowanie sytuacji i elastyczne planowanie dostaw.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

