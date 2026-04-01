Niedoprecyzowane warunki pokoju? Rynki w trybie news-flow

Rynki pozostają w trybie news-flow. Teoretycznie kolejny ważny event w temacie Iranu to zaplanowane na godz. 3:00 orędzie Donalda Trumpa. Wydaje się jednak, że wiele zostało powiedziane. Największy optymizm było widać na rynkach akcji, najmniejszy na rynku ropy. W ślad za lepszym sentymentem na rynkach akcji, cofnął się też dolar. Dzisiaj ten ruch jest kontynuowany na szerokim rynku.

Wczoraj po południu rynki zelektryzowała informacja o tym, że prezydent Iranu zabrał głos w temacie możliwego zakończenia wojny. Masud Pezeszkian dał do zrozumienia, że konflikt może wkrótce się zakończyć, jeżeli Iran dostanie międzynarodowe gwarancje, że nie zostanie ponownie zaatakowany. Podkreślił, że Iran nie formalnie nie rozmawia z USA, gdyż nie ma żadnego zaufania do obecnej administracji Donalda Trumpa. Dodał, że w gwarancje bezpieczeństwa dla Iranu powinno zaangażować się wiele krajów, wezwał przy tym Unię Europejską do większej aktywności w sferze dyplomatycznej. Rynki zareagowały na te doniesienia dość pozytywnie - największy optymizm było widać na rynkach akcji, najmniejszy na rynku ropy, gdzie inwestorzy pozostają sceptyczni biorąc pod uwagę utrzymujące się ryzyka ataków na lokalną infrastrukturę ze strony Iranu - Teheran odgraża się władzom w Dubaju, że podejmie konkretne działania, jeżeli ZEA zaangażują się zbrojnie po stronie budującej się koalicji państw regionalnych zmierzającej do odblokowania cieśniny Ormuz. W ślad za lepszym sentymentem na rynkach akcji, cofnął się też dolar. Dzisiaj ten ruch jest kontynuowany na szerokim rynku. Najmocniej zyskują korona szwedzka, frank i funt - pośród G-10, dzisiaj traci jedynie korona norweska.

Ale czy wojna w Iranie rzeczywiście zostanie niedługo zakończona? Donald Trump w odpowiedzi na doniesienia z Iranu przyznał, że operacja wojskowa zmierza ku końcowi i może zostać zakończona w ciągu 2-3 tygodni, lub wcześniej. Co ciekawe USA dopuszczają koniec wojny bez zawarcia formalnego porozumienia, co tak naprawdę zostawia otwartą furtkę do potencjalnych prowokacji po obu stronach i nie jest pozytywną informacją - bardziej świadczy o tym, że Amerykanie mogą być zdeterminowani, aby zakończyć konflikt, pozostawiając po sobie „bałagan”, którym ma zająć się „niedoprecyzowana” międzynarodowa koalicja (chodzi o cieśninę Ormuz). Jednocześnie WSJ podał, że USA rozmieszczają właśnie trzeci lotniskowiec w Zatoce Perskiej, a zdaniem Daily Mail karty są nadal na stole, jeżeli chodzi o operację z użyciem sił lądowych na wyspie Chark. Wnioski - rynki chcą wierzyć w koniec wojny, ale wiele spraw jest niedopowiedzianych, a kolejne dni mogą jeszcze przynieść zaskoczenia… Teoretycznie wydaje się jednak, że ultimatum Donalda Trumpa związane z 6 kwietnia ma małe znaczenie, ale…. wiele dowiemy się w nocy ze środy na czwartek - o godz. 3:00 prezydent USA planuje wygłosić orędzie, w którym przekaże ważne informacje na temat Iranu.

Z danych makro warto zwrócić uwagę na marcowe odczyty indeksów PMI dla przemysłu z wielu krajów, które wypadają mieszanie - pokazuje to, że przełożenie sytuacji na rynkach surowców nie jest jeszcze tak oczywiste. Przed nami jeszcze dane ADP z USA (godz. 14:15), sprzedaż detaliczna (godz. 14:30), PMI dla przemysłu (godz. 15:45) i ISM dla przemysłu (godz. 16:00). Rynki mogą jednak bardziej koncentrować się na nocnym orędziu Trumpa.

EURUSD - powyżej 1,16, ale tylko na krótko

Rynki pozostają w trybie news-flow, co dobrze było widać wczoraj wieczorem. Teoretycznie kolejny ważny event w temacie Iranu to zaplanowane na godz. 3:00 orędzie Donalda Trumpa. Wydaje się jednak, że wiele zostało powiedziane - wojna skończy się za 2-3 tygodnie (nie „jutro”) i nie koniecznie będzie się to wiązać z zawarciem porozumienia z Iranem. To sygnał do „zamrożenia” konfliktu, a nie jego zakończenia, oraz pozostawienia „chaosu” kwestii Cieśniny Ormuz. Trzeba brać pod uwagę sytuację w której Iran będzie chciał jednostronnie narzucić kwestię poboru opłat za tranzyt, co może doprowadzić do regionalnej, a być może nawet międzynarodowej „kłótni”.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Para EURUSD przez chwilę był ponad poziomem 1,16, ale szybko zawrócił w dół. Dane PMI dla przemysłu w strefie euro były minimalnie lepsze od prognoz - zamiast 51,4 pkt. w marcu mieliśmy 51,6 pkt. wobec 50,8 pkt. w lutym na co wpływ mógł mieć wyższy odczyt z Niemiec (52,2 pkt.).

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

