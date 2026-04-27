Cztery tygodnie wzrostów na Wall Street

Piątkowa sesja na GPW przedłużyła serię spadkową. Inwestorzy sceptycznie podchodzili do kupowania akcji przed weekendem w obliczu impasu w rozmowach na linii USA–Iran. Główne indeksy straciły na zamknięciu: WIG20 0,61 proc., mWIG40 0,46 proc., a sWIG80 0,44 proc. Tym samym polski indeks blue chipów zakończył sesję spadkiem po raz piąty z rzędu. W ostatnim czasie wyraźną zadyszkę złapał sektor bankowy, który wcześniej odegrał kluczową rolę w wyznaczaniu nowych rekordów hossy. Zachowanie GPW korespondowało z nastrojami w pozostałej części Starego Kontynentu. W piątek niemiecki DAX stracił 0,11 proc., francuski CAC40 0,84 proc., a hiszpański IBEX 1,09 proc..

Tymczasem za oceanem nastroje skutecznie poprawiły rosnące wyceny w sektorze technologicznym. Na zamknięciu S&P 500 zyskał 0,80 proc., a Nasdaq 1,95 proc. Dla S&P 500 był to czwarty z rzędu tydzień wzrostów – najdłuższa taka seria od 2024 roku. Gwiazdą amerykańskiego parkietu był Intel, którego akcje podrożały o ponad 20 proc.. Spółka podwyższyła prognozy sprzedażowe na II kwartał, wskazując na rosnące zastosowanie procesorów CPU przy budowie centrów danych.

Bieżący tydzień będzie obfitował w wydarzenia mogące nadać Wall Street kierunek na najbliższy okres. Uwaga inwestorów skupi się przede wszystkim na sezonie wynikowym – w środę po sesji raporty opublikują Microsoft, Meta oraz Alphabet. W poprzednim kwartale rynek nerwowo reagował na rosnące wydatki na centra danych. Biorąc pod uwagę rewizje prognoz w górę w sektorze półprzewodników, rosnące CAPEX-y na sztuczną inteligencję prawdopodobnie pozostaną istotnym elementem krajobrazu także w tym sezonie wynikowym. Na liście potencjalnych pretekstów do korekty czynnik ten niewątpliwie należy umieścić wysoko.

Na froncie geopolitycznym wciąż brak rozstrzygnięć. Podobnie jak tydzień temu, Biały Dom w ostatniej chwili odwołał wylot delegacji na drugą rundę negocjacji w Pakistanie. Według najnowszych doniesień Iran przedstawił nową propozycję zakończenia konfliktu, zakładającą m.in. zapewnienie swobody żeglugi w cieśninie Ormuz oraz odroczenie rozmów dotyczących programu nuklearnego. Kwestia wzbogacania uranu miałaby stanowić „późniejszy etap negocjacji”.

W momencie pisania komentarza w Azji przeważają pozytywne nastroje. Koreański KOSPI rośnie o ponad 2,5 proc., Nikkei o prawie 2 proc., a Sensex o około 0,8 proc. Kontrakty terminowe na kluczowe indeksy europejskie sugerują otwarcie na plusie, co naszym zdaniem stwarza dziś przestrzeń do odreagowania słabszego tygodnia na GPW.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

