Azja schładza optymizm po czwartkowych wzrostach

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie przynosi pesymistyczny obraz rynku. Rynek terminowy na europejskie i amerykańskie kontrakty mieni się czerwienią, co może wskazywać na słabsze otwarcie rynku kasowego.

Czwartkowa sesja na zachodnioeuropejskich parkietach przebiegała pod znakiem poprawy sentymentu, wspieranej nadzieją na dalszą deeskalację geopolityczną i pozytywnymi doniesieniami z Pekinu. Najważniejsze europejskie agregaty solidnie się umocniły, wspierane przez informacje ze spotkania światowych liderów. Największym wygranym czwartkowych zmagań okazał się indeks giełdy we Frankfurcie, DAX, który po otwarciu z dużą luką popytową zakończył handel silniejszy o 1,32 proc. Wyraźną siłę pokazali inwestorzy włoscy, którzy dobierając ryzyko do portfeli, wsparli FTSE MiB, który wzrósł o 1,15 proc.. Przewaga kupujących dała o sobie znać również w Paryżu, który po silnym otwarciu zakończył dzień na wyraźnym plusie 0,93 proc.. Szeroki optymizm udzielił się także Hiszpanom (IBEX: +0,87 proc.) oraz Anglikom (FTSE100: +0,46 proc.). Paneuropejski STOXX, po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym, zakończył handel wyżej o 0,76 proc.. Inwestorzy dobierali też 10-letnie bundy, co przełożyło się na wzrost ich cen i spadek rentowności, które wciąż jednak utrzymują się powyżej 3 proc..

Warszawski parkiet kontynuował swój rajd, nie zważając na słabszy wzrost gospodarczy, który wyniósł 3,4 proc. r/r, podczas gdy oczekiwano 3,6 proc. Zdecydowanie najlepiej tym razem poradziła sobie druga linia spółek. Za sprawą m.in.: Auto Partner (+13,83 proc.), Asseco (+5,11 proc.) oraz Newagu (+4,85 proc.), indeks mWIG40 umocnił się o 1,44 proc.. Pomimo znalezienia się pod kreską w początkowych minutach handlu, siłę pokazał indeks szerokiego rynku WIG, który końcowo zamknął się silniejszy o 1,10 proc.. Wiezione przez sektor bankowy naprawdę dobrze poradziły sobie krajowe blue chipy. Przy wsparciu Erste (+5,28 proc.), mBanku (+4,87 proc.) oraz PKO BP (+3,27 proc.), indeks WIG20 umocnił się o 1,09 proc.. Na tym tle słabiej wyglądały najmniejsze krajowe podmioty składające się na sWIG80, który umocnił się jedynie o 0,21 proc.. Rentowności benchmarkowych 10-letnich polskich papierów skarbowych spadły o niecałe 5 pb i znajdują się poniżej poziomu 5,80 proc..

Wall Street kontynuowała swoje odbicie, co wyciągnęło najważniejsze indeksy na nowe maksima. Indeks szerokiego rynku S&P500, po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym, umocnił się o 0,77 proc. i przebił poziom 7500 pkt. Nieznacznie lepiej poradziły sobie spółki technologiczne reprezentowane przez Nasdaq Composite, który umocnił się o 0,88 proc. Przemysłowy Dow Jones Industrial Average powrócił powyżej 50 tys. pkt, a popyt na podmioty małe umocnił Russell2000 o 0,67 proc.. Dużym wsparciem dla amerykańskiego rynku była Nvidia (+4,39 proc.), która kontynuowała dynamiczny rajd po informacjach sugerujących możliwość sprzedaży części zaawansowanych układów H200 na rynek chiński. Dobrze wyglądały również dane o kwietniowej sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych, która wzrosła zgodnie z oczekiwaniami o 0,5 proc., co potwierdza dobrą kondycję amerykańskiego konsumenta. Nastroje inwestorów pozostają jednak ostrożne.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie przynosi pesymistyczny obraz rynku. Japońscy inwestorzy decydowali się na redukcję aktywów udziałowych, przez co Nikkei traci już 1,94 proc., a Topix 0,57 proc. Przewaga podaży widoczna jest w Chinach, gdzie na moment komentarza ciężki technologicznie Hang Seng traci już 1,87 proc., a indeks kontynentalnych Chin Shanghai Composite 0,91 proc. Wysoce skoncentrowany KOSPI, w wyniku ponad 7 proc. przecen na SK Hynix oraz Samsungu, osuwa się już o 5,50 proc. Rodzynkiem na tle wyprzedanej Azji okazały się Indie, gdzie umacnia się Sensex (+0,40 proc.) oraz Nifty (+0,27 proc.). W godzinach porannych obserwujemy drożejącą ropę, z kontraktem WTI kwotowanym po 103 dolary, a Brent po 107 dolarów za baryłkę. Rynek terminowy na europejskie i amerykańskie kontrakty mieni się czerwienią, co może wskazywać na słabsze otwarcie rynku kasowego. Niezmiennie najważniejszymi tematami pozostają spotkanie prezydenta Trumpa z Xi w Chinach oraz doniesienia z Cieśniny Ormuz.

Michał Poleszczuk, Analityk Rynków Finansowych

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje