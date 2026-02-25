Odreagowanie w sektorze software

Dzisiejsza sesja będzie przebiegać w atmosferze wyczekiwania na bardzo ważny raport Nvidii, który zostanie opublikowany po zamknięciu notowań na Wall Street. Zakładamy, że w tej atmosferze indeksy na GPW podejmą próbę odrobienia części wczorajszej przeceny

Wtorkowa sesja przyniosła schłodzenie nastrojów inwestorów na GPW. Chciałoby się powiedzieć, że role się odwróciły – po bardzo mocnym poniedziałku WIG20 był przez większość dnia jednym z najsłabszych indeksów na Starym Kontynencie. Obóz byków przejął jednak inicjatywę w ostatniej godzinie notowań, kiedy było już wiadomo, że solidną sesję zaserwują inwestorzy za oceanem. Ostatecznie WIG20 stracił na zamknięciu 0,56 proc., mWIG40 1,00 proc., a sWIG80 1,03 proc.. Wśród blue chipów pozytywnie wyróżniały się akcje KGHM, które kontynuując odbicie podrożały o 1,96 proc.. Po drugiej stronie rynku znalazło się z kolei Modivo, którego akcje potaniały o 5,24 proc.. Spółka w piątek wypadnie z indeksu MSCI Poland, co może wywierać dodatkową presję podażową.

Tymczasem za oceanem indeksy w ostatnim czasie zachowują się „w kratkę”. Po poniedziałkowej przecenie we wtorek inicjatywę przejęli kupujący. Indeks S&P 500 zyskał ostatecznie 0,77 proc., Nasdaq 1,09 proc., a Dow Jones Industrial Average 0,76 proc.. Wczorajsza sesja na Wall Street miała w dużej mierze charakter odreagowania wcześniejszej wyprzedaży, szczególnie w segmencie technologicznym. Tym razem temat AI wspierał nastroje, zamiast je pogarszać. Zyskiwały spółki software’owe po informacji, że startup Anthropic rozwija z partnerami tzw. wtyczki dla sektorów m.in. bankowości inwestycyjnej, zarządzania majątkiem i HR. Wśród nich znalazły się FactSet (+5,90 proc.), DocuSign (+2,63 proc.) oraz Slack należący do Salesforce (+4,07 proc.). Po trzech spadkowych sesjach odbił także SPDR S&P Software & Services ETF (+2,87 proc.), notując najmocniejszy wzrost od ponad dwóch tygodni. Wyraźnie rosły również notowania producentów chipów. W gronie liderów indeksu S&P 500 znalazły się AMD (+8,77 proc.) i Intel (+5,71 proc.). Impulsem była informacja o pięcioletnim kontrakcie, w ramach którego Meta Platforms kupi od AMD układy AI o wartości 60 mld USD oraz obejmie do 10 proc. jego akcji.

Kluczowym punktem, na którym skupiła się uwaga podczas orędzia wygłoszonego przez Donalda Trumpa była kwestia Iranu. Prezydent USA podkreślił, że preferuje rozwiązania dyplomatyczne w relacjach z Teheranem. Jednocześnie stanowczo zaznaczył, że nie dopuści do zdobycia przez irańskie władze broni jądrowej. Wskazał również, że mimo ostrzeżeń ze strony USA Iran kontynuuje rozwój swojego potencjału militarnego, w tym programów rakiet balistycznych. Przypomnijmy, że trzecia runda rozmów ma odbyć się w najbliższy czwartek w Genewie. Według ekspertów z dziedziny geopolityki brak rozstrzygnięć na tym etapie może skutkować atakiem, który najprawdopodobniej zostałby przeprowadzony w weekend.

Udana sesja na Wall Street udziela się inwestorom w Azji – w momencie pisania komentarza zdecydowana większość indeksów świeci na zielono. Koreański KOSPI kontynuuje rajd w górę i rośnie o prawie 2 proc.. Wyprzedza go japoński Nikkei, zyskujący niemal 2,3 proc.. Nieco mniejszą skalę zwyżek notują z kolei Hang Seng (ok. 0,4 proc.) oraz Sensex (ok. 0,5 proc.). Kontrakty futures na indeksy europejskie wykazują tendencję do otwarcia powyżej kreski. Dzisiejsza sesja będzie przebiegać w atmosferze wyczekiwania na bardzo ważny raport Nvidii, który zostanie opublikowany po zamknięciu notowań na Wall Street. Zakładamy, że w tej atmosferze indeksy na GPW podejmą próbę odrobienia części wczorajszej przeceny.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

