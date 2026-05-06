Od „Epickiej Furii” do „Projektu Wolność”

Utrzymująca się przecena ropy wspiera kontrakty terminowe na indeksy europejskie, które najprawdopodobniej rozpoczną środowe notowania na plusie. Deeskalacyjny ton powinien stanowić dziś wsparcie także dla GPW.

Poniedziałkowy wzrost napięć o charakterze geopolitycznym nie znalazł ciągu dalszego, co pozwoliło na odbicie globalnych rynków akcji. W tym otoczeniu dobrze odnalazł się krajowy rynek, na którym po raz pierwszy od niemal dwóch tygodni obserwowaliśmy wyraźne wzrosty indeksów. WIG20 zyskał ostatecznie 1,08 proc., mWIG40 0,71 proc., z kolei sWIG80 zakończył notowania na poziomie neutralnym. W gronie blue chipów ponownie najmocniejszą spółką był Orlen, którego akcje podrożały o 4,54 proc. i wyznaczyły nowy rekord notowań. Tym razem we wzrostach WIG20 nie przeszkadzały banki, które w ostatnim czasie zaliczyły solidną korektę.

Pozytywne nastroje utrzymywały się również na innych parkietach Starego Kontynentu. Niemiecki DAX zyskał we wtorek 1,71 proc., a francuski CAC40 1,08 proc. Tym samym oba indeksy w dużym stopniu odrobiły przecenę z poprzedniej sesji. Optymizm w serca inwestorów wlała postawa administracji Białego Domu, która pomimo poniedziałkowej wymiany ciosów nie zdecydowała się na obranie ścieżki eskalacyjnej. Inwestorzy odetchnęli z ulgą po wypowiedzi sekretarza obrony USA, który stwierdził, że „zawieszenie broni nadal obowiązuje”.

Sprzyjający globalny sentyment przelał się również za ocean, gdzie kluczowe indeksy sięgnęły po nowe rekordy. S&P 500 zyskał ostatecznie 0,81 proc. i po raz trzynasty w tym roku poprawił swój rekordowy poziom. Podobny schemat zrealizował Nasdaq, który wzrósł o 1,31 proc.. Choć dotychczasowa skala odbicia robi duże wrażenie i wywołuje uzasadnione obawy o krótkoterminową korektę, naszym zdaniem technologia i amerykański rynek akcji nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu wynikowego inwestorzy w większości przypadków przymknęli oko na rosnące nakłady na AI, skupiając się na dynamicznym rozwoju biznesów chmurowych oraz marżach. Pozwala to na równoległe wzrosty zarówno spółek półprzewodnikowych, jak i ich kluczowych odbiorców, czyli spółek „Wspaniałej Siódemki”.

W momencie pisania komentarza na giełdach azjatyckich dominuje zieleń. Hang Seng zyskuje prawie 1 proc., Sensex ok. 0,4 proc., z kolei koreański KOSPI ponad 6 proc. Zaledwie po dwóch dniach prezydent Donald Trump ogłosił tymczasowe zawieszenie „Projektu Wolność”, który w poniedziałek był bezpośrednią przyczyną wzrostu napięć w Cieśninie Ormuz. Amerykański prezydent zaznaczył, że ma to związek z „postępami w negocjacjach z Iranem”. Co ciekawe, wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił zakończenie operacji „Epicka Furia”, tłumacząc, że jej miejsce zajmie teraz wspomniany „Projekt Wolność”, który ma być formą operacji o charakterze defensywnym.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

