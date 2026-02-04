Spółki technologiczne w niełasce

Słabość spółek technologicznych w USA napędzana jest retoryką sugerującą, że nad ich biznesem ciąży potężne ryzyko „kanibalizacji” w związku z popularyzacją rozwiązań AI. Uważamy, że jest to teza dość daleko posunięta, a skala przeceny wielu spółek z sektora software w ostatnim czasie stała się wyraźnie przesadzona.

Wtorkowa sesja na GPW ponownie przebiegała pod dyktando kupujących. Największy wzrost wypracował WIG20, który zyskał 2,29 proc. Całkiem przyzwoite stopy zwrotu osiągnęły też indeksy reprezentujące drugą i trzecią linię spółek – mWIG40 zyskał 1,09 proc., a sWIG80 0,67 proc. W gronie blue chipów ponownie największą uwagę przykuwały akcje KGHM, które po dwudniowej korekcie we wtorek odrobiły 8,90 proc. Warto zwrócić uwagę na bardzo duże obroty, które wczoraj na GPW przekroczyły 4 mld zł. Biorąc pod uwagę historyczne statystyki, wczorajsza sesja plasuje się w pierwszej dziesiątce pod względem najwyższych obrotów. Zjawisko to potwierdza, że relatywna siła GPW w ostatnich tygodniach nie jest dziełem przypadku.

Tymczasem na Wall Street kupujący mieli wczoraj znacznie mniej do powiedzenia. Ostatecznie indeks S&P 500 stracił 0,84 proc., jednak w trakcie sesji skala spadków przekraczała nawet 1 proc. Trudną sesję zaliczyły spółki technologiczne, a zwłaszcza te z branży oprogramowania. W ostatnim czasie słabość tych spółek napędzana jest retoryką sugerującą, że nad ich biznesem ciąży potężne ryzyko „kanibalizacji” w związku z popularyzacją rozwiązań AI. Uważamy, że jest to teza dość daleko posunięta, a skala przeceny wielu spółek z sektora software w ostatnim czasie stała się wyraźnie przesadzona.

Po sesji za oceanem wyniki opublikowało AMD, które okazały się lepsze od oczekiwań. Producent procesorów zrewidował ponadto w górę prognozy przychodów na I kwartał. Jednak biorąc pod uwagę skalę przeceny w handlu posesyjnym (nieco ponad 8 proc.), rynek najwyraźniej spodziewał się czegoś więcej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wczorajszy sentyment wokół szeroko pojętej technologii i sztucznej inteligencji był mało sprzyjający. Dziś po sesji poznamy raport Alphabetu, który będzie miał kluczowe znaczenie, zważywszy na to, że spółka od dłuższego czasu traktowana jest jako lider w wyścigu AI.

Warto wspomnieć, że wczoraj Izba Reprezentantów w USA przyjęła pakiet ustaw budżetowych o wartości 1,2 bln USD. Tym samym zakończył się trwający od soboty okres częściowego shutdownu. Wydarzenie to otwiera drogę do rozpoczęcia hojnych zwrotów podatkowych, które będą trafiać do amerykańskich gospodarstw domowych w drugiej połowie kwartału i niewątpliwie pobudzą konsumpcję. Jest to efekt implementacji ustawy OBBBA (ang. One Big Beautiful Bill Act), która swoimi zmianami objęła również sposób rozliczania zaliczek podatkowych przez gospodarstwa domowe.

W momencie pisania komentarza nastroje panujące na giełdach azjatyckich pozostają mieszane. Hang Seng zyskuje ok. 0,4 proc., koreański KOSPI 1,5 proc., z kolei japoński Nikkei traci 0,8 proc.. Pomimo słabej sesji w USA kontrakty futures na indeksy europejskie sugerują otwarcie na neutralnym poziomie – chciałoby się powiedzieć, że deficyt spółek z sektora technologicznego jest w tym przypadku czynnikiem sprzyjającym. Spodziewamy się dziś spokojnej sesji w Europie, która będzie przebiegała w rytmie wyczekiwania na raport Alphabetu.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

