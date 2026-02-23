Wyrok sądu nie zatrzymał ceł Trumpa

Giełdy azjatyckie zyskują, stając się największymi beneficjentami ostatnich zawirowań prawnych wokół ceł. Mimo zapowiedzi Trumpa o nowym progu 15 proc. inwestorzy przyjmują tę informację z ulgą, ponieważ nowa stawka jest wciąż niższa od poziomów wynegocjowanych wcześniej. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy sugerują, że dzisiejsza sesja może rozpocząć się w negatywnych nastrojach.

Piątkowa sesja na Starym Kontynencie zakończyła się w dobrych nastrojach, które pod koniec dnia wsparły informacje z USA. Sąd Najwyższy unieważnił cła wprowadzone przez Donald Trump stosunkiem głosów 6 do 3. Co istotne, do sędziów liberalnych dołączyło troje konserwatystów. Sąd uznał, że prezydent nadużył przepisów ustawy International Emergency Economic Powers Act z 1977 roku i nie miał prawa nakładać tak szerokich ceł. Reakcja Donald Trump była natychmiastowa. Prezydent skrytykował wyrok, określając go jako okropny i całkowicie wadliwy, a jednocześnie zapowiedział wykorzystanie innych dostępnych narzędzi prawnych w celu utrzymania ceł. Ogłosił wprowadzenie 10 proc. globalnego cła na podstawie innej ustawy niż ta, której dotyczyło orzeczenie. W sobotę na platformie Truth Social poinformował o podniesieniu stawki nowo wprowadzanych ceł z 10 proc. do 15 proc..

W piątek poznaliśmy także wstępne odczyty PMI dla przemysłu i usług w strefie euro oraz w Niemczech. PMI dla przemysłu w strefie euro wyniósł 50,8 wobec prognozy 49,9, natomiast dla usług 51,8 przy oczekiwaniach 51,9. Europejskie indeksy zakończyły dzień wyraźnie nad kreską. DAX zyskał 0,87 proc., a SAP wzrósł o 1,79 proc.. W Niemczech PMI dla przemysłu i usług wyniosły odpowiednio 50,7 oraz 53,4, oba odczyty powyżej prognoz. Francuski CAC 40 zakończył sesję wzrostem o 1,39 proc..

Na krajowym rynku sytuacja była nieco słabsza. WIG20, mimo próby odrobienia strat w końcówce notowań, zamknął się minimalnym spadkiem o 0,04 proc. Sześć spółek z indeksu zakończyło dzień pod kreską. Wyraźnie tracił KRUK, który spadł o 9,26 proc., rozczarowując inwestorów wynikami. Spółka szacuje zysk netto na poziomie 208 mln zł, co okazało się wynikiem poniżej oczekiwań rynkowych. Najlepiej radził sobie KGHM, zyskując 2,17 proc.. Słabiej wypadły średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,46 proc., a sWIG80 0,30 proc..

W Stanach Zjednoczonych tydzień również zakończył się na plusie. S&P 500 zyskał 0,69 proc., natomiast Nasdaq 100 wzrósł o 0,87 proc. W sektorze technologicznym wyróżniał się Alphabet Inc., który zyskał 4,01 proc.. Dobrze zachowywały się także Meta Platforms 1,69 proc., Apple Inc. 1,54 proc. oraz NVIDIA 1,02 proc.. Opublikowane w piątek dane makroekonomiczne z USA okazały się słabsze od oczekiwań. PMI dla przemysłu wyniósł 51,2 wobec prognozy 52,4, a PMI dla usług 52,3 przy oczekiwaniach 53,0. Wstępny odczyt PKB w ujęciu kwartał do kwartału wyniósł 1,4 proc. wobec prognozowanych 2,8 proc.. Z kolei wskaźnik Core PCE w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrósł o 0,4 proc., powyżej konsensusu na poziomie 0,3 proc.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem handlu część rynków azjatyckich pozostaje zamknięta z uwagi na obchody Chińskiego Nowego Roku oraz Święto Urodzin Cesarza w Japonii. Hang Seng rośnie o ponad 2 proc., natomiast KOSPI znajduje się około 0,5 proc. nad kreską. Giełdy azjatyckie zyskują, stając się największymi beneficjentami ostatnich zawirowań prawnych wokół ceł. Mimo zapowiedzi Trumpa o nowym progu 15 proc. inwestorzy przyjmują tę informację z ulgą, ponieważ nowa stawka jest wciąż niższa od poziomów wynegocjowanych wcześniej. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy sugerują, że dzisiejsza sesja może rozpocząć się w negatywnych nastrojach. W kalendarzu makroekonomicznym na dziś nie przewidziano istotnych publikacji. W tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na wynikach NVIDII, które zostaną opublikowane w środę 25 lutego.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

