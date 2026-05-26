"Co z nowymi inwestycjami. "Potrafi ktoś wymienić jakąkolwiek?"
Daniel Obajtek krytykuje rząd Donalda Tuska za brak nowych inwestycji w polską gospodarkę oraz opóźnienia w realizacji strategicznych projektów rozpoczętych za czasów rządów PiS. Europoseł zwrócił uwagę m.in. na inwestycję dotyczącą tłoczni rzepaku w Kętrzynie, która – jak podkreślił – miała być ważnym elementem rozwoju sektora biopaliw i bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Zdaniem Obajtka obecny rząd nie realizuje własnych projektów gospodarczych, a jedynie kontynuuje inwestycje rozpoczęte przez poprzednią ekipę. – „W 2018 roku przyjęliśmy strategię związaną z biododatkami. Mamy rok 2026. Realizowane są tylko i wyłącznie nasze inwestycje” – powiedział w opublikowanym nagraniu.
Były prezes Orlenu ocenił również, że obecna władza „nie robi żadnej łaski”, finansując rozpoczęte wcześniej projekty, ponieważ – jak zaznaczył – były one już zaawansowane i przygotowane do realizacji jeszcze za rządów PiS.
Obajtek podkreślił także znaczenie inwestycji dla rozwoju spółek i całej gospodarki. Według niego brak nowych przedsięwzięć może negatywnie wpłynąć na wyniki firm oraz ich atrakcyjność w oczach inwestorów i akcjonariuszy. – Jeżeli firma nie będzie inwestować, to z czasem nie będzie zarabiać i nie będzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów – stwierdził europoseł PiS.
