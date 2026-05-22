Rynki ponownie wybierają ryzyko

Czwartkowe zmagania na zachodnioeuropejskich parkietach przyniosły mieszany obraz rynku. Sprzedający przeważyli na niemieckim DAXie, ktory po nagłej wyprzedaży w środkowym etapie sesji zamknął się słabszy o 0,53 proc.. Pesymizm uwidocznił się rownież w Paryżu, gdzie duża świeca spadkowa w ostatnich minutach notowań przełożyła się na przecenę CAC40 o 0,39 proc.. Wyprzedaż obserwowana pod koniec handlu w Mediolanie sprawiła, że FTSE MiB zamknął się lekko poniżej kreski (-0,03 proc.). Inwestorzy dobierali aktywa ryzykowne w Szwajcarii, przez co SMI na przestrzeni dnia umocnił się o 0,35 proc.. Nieznacznie powyżej kreski zamknęły się indeks giełdy w Londynie oraz szeroki STOXX, odpowiednio o 0,11 proc. i 0,04 proc.

W Warszawie nastroje inwestorów również okazały się mieszane. Podczas czwartkowego handlu krajowi inwestorzy decydowali się na redukcję pozycji w krajowych blue chipach. Kluczową rolę odegrały spółki zajmujące się handlem detalicznym, gdzie m.in. za sprawą Modivo (-4,61 proc.), Dino (-2,80 proc.) oraz Orlenu (-2,17 proc.) indeks WIG20 przecenił się o 0,57 proc.. Tracił też indeks szerokiego rynku WIG, który po słabej końcówce zamknął się na minusie, słabszy o 0,26 proc.. Relatywną siłę pokazała natomiast druga i trzecia linia spółek. Indeksy mWIG40 i sWIG80 umocniły się odpowiednio o 0,61 proc. i 0,49 proc.. Rentowności benchmarkowych 10-letnich papierów skarbowych spadły o 2 pb i utrzymują się na poziomie 5,927.

Pomimo słabego otwarcia indeksy z Wall Street zdołały wysunąć się na powierzchnię. Informacje, jakoby wzbogacony uran miał pozostać na terenie Iranu, a następnie rozważania o tym, że Rosja i Pakistan miałyby się nim zaopiekować, przełożyły się na wzmożoną zmienność. Technologiczny Nasdaq Composite umocnił się o 0,09 proc., a jego śladem podążył indeks szerokiego rynku S&P500 (+0,17 proc.). Agregat zrzeszający najmniejsze amerykańskie podmioty, Russell2000, umocnił się relatywnie najsilniej, bo aż o 0,93 proc. Dobrze poradziły sobie też spółki przemysłowe reprezentowane przez Dow Jones Industrial Average, ktory zakończył czwartek silniejszy o 0,55 proc. W dniu wczorajszym SpaceX złożył dokumenty S-1 przed nadchodzącym IPO. Publicznie dostępny dokument daje inwestorom wgląd do środka biznesu, w tym sprawozdań finansowych, ale też głównych źródeł przychodów i całkowitego adresowalnego rynku.

Poranne spojrzenie na Azję przynosi optymistyczny obraz rynku. W Japonii inwestorzy decydują się dobierać ryzyko do portfeli, co przekłada się na umacnianie największych agregatów: Nikkei zyskuje 2,73 proc., a Topix 1,12 proc. Aktywa ryzykowne podobają się również inwestorom chińskim, gdzie na moment komentarza indeks giełdy w Hongkongu umacnia się o 1,19 proc., a Shanghai Composite o 0,81 proc.. Indeksy rosną rownież w Indiach: Sensex zyskuje 0,57 proc., a Nioy 0,47 proc.. Nawet pomimo potężnego, ponad 8-procentowego wzrostu KOSPI w dniu wczorajszym, indeks wciąż pnie się w gorę, zyskując na ten moment 0,70 proc.

Poranek przynosi drożejącą ropę: kontrakt na Brent handlowany jest po 105 dolarów za baryłkę. Obserwujemy też lekką wyprzedaż metali szlachetnych: złoto traci 0,49 proc., a srebro 0,57 proc. Rynek terminowy mieni się zielenią, wskazując na potencjalnie silne otwarcie rynku kasowego. Informacje dobiegające do nas z regionu Zatoki Perskiej okażą się absolutnie kluczowe dla sytuacji rynkowej kształtującej się w najbliższych tygodniach.

Michał Poleszczuk, Analityk Rynków Finansowych Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

