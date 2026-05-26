Rządy Hennig-Kloski. "Co trzecia firma nierentowna"
Polski przemysł meblarski i drzewny mierzy się z najpoważniejszym kryzysem od lat. Rosną koszty, spada produkcja i zatrudnienie. Do problemów przyczyniają się także decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Na kondycję sektora meblarskiego w naszym kraju wpływają nie tylko czynniki geopolityczne jak wojna w Ukrainie ale też nadmierny import z Chin, spadek popytu i zamówień z rynku niemieckiego oraz rosnąca niepewność gospodarcza. Jednocześnie koszty prowadzenia działalności – energii, wynagrodzeń, paliw, materiałów oraz surowca drzewnego – rosną lawinowo.
Co trzecia firma branży jest nierentowna. Musza ciąć koszty i zwalniać pracowników, w ostatnich trzech lat zatrudnienie spadło o 27 tysięcy osób. Stowarzyszenia branżowe alarmują, że zagrożeniem jest ograniczanie dostępności drewna. A wysokie ceny i brak surowca nie są przypadkiem – to konsekwencja decyzji kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zmniejszają podaż drewna.
