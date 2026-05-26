Rządy Hennig-Kloski. "Co trzecia firma nierentowna"

Polski przemysł meblarski i drzewny mierzy się z najpoważniejszym kryzysem od lat. Rosną koszty, spada produkcja i zatrudnienie. Do problemów przyczyniają się także decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na kondycję sektora meblarskiego w naszym kraju wpływają nie tylko czynniki geopolityczne jak wojna w Ukrainie ale też nadmierny import z Chin, spadek popytu i zamówień z rynku niemieckiego oraz rosnąca niepewność gospodarcza. Jednocześnie koszty prowadzenia działalności – energii, wynagrodzeń, paliw, materiałów oraz surowca drzewnego – rosną lawinowo.

Co trzecia firma branży jest nierentowna. Musza ciąć koszty i zwalniać pracowników, w ostatnich trzech lat zatrudnienie spadło o 27 tysięcy osób. Stowarzyszenia branżowe alarmują, że zagrożeniem jest ograniczanie dostępności drewna. A wysokie ceny i brak surowca nie są przypadkiem – to konsekwencja decyzji kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zmniejszają podaż drewna.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czy Bruksela robi zamach na suwerenność energetyczną Polski?

Nieoczekiwane dolegliwości zdrowotne kierowców elektryków

Szok! Zrobił z banku piramidę finansową

»»Ujemny bilans polskiego handlu – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb