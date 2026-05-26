Domek letniskowy. Dopłata nawet 50 tys. zł

Budowa domku letniskowego może być dziś znacznie prostsza i tańsza niż jeszcze kilka lat temu. Dzięki zmianom w przepisach domki do 70 m² można stawiać na zgłoszenie, bez konieczności uzyskiwania tradycyjnego pozwolenia na budowę. Coraz więcej osób traktuje takie nieruchomości nie tylko jako miejsce wypoczynku, ale również sposób na dodatkowy zarobek z wynajmu turystycznego.

Jednym ze źródeł finansowania są dotacje z Powiatowy Urząd Pracy. Osoby bezrobotne mogą otrzymać około 50 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z turystyką. Środki można przeznaczyć m.in. na wyposażenie lub materiały budowlane.

Wsparcie z PUP

Powiatowy Urząd Pracy może przyznać jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z takiej pomocy mogą skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wysokość wsparcia faktycznie często wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych — zwykle do ok. 50 tys. zł, zależnie od urzędu i aktualnych limitów.

Na co można przeznaczyć środki?

W praktyce urząd może zaakceptować np.:

- wyposażenie domku pod wynajem,

- meble,

- sprzęt AGD,

- stronę internetową,

- reklamę,

- część materiałów lub prac związanych z adaptacją obiektu.

Lokalne Grupy Działania

Większe wsparcie oferują także Lokalne Grupy Działania, które dysponują funduszami unijnymi dla terenów wiejskich. W niektórych programach dotacje mogą sięgać nawet 150 tys. zł i pokrywać do 65 proc. kosztów inwestycji. Warunkiem jest zwykle założenie działalności gospodarczej oraz prowadzenie jej przez kilka lat.

Atrakcyjne zyski

Alternatywą pozostają preferencyjne pożyczki z Bank Gospodarstwa Krajowego. Eksperci podkreślają, że odpowiednio prowadzony wynajem domków letniskowych może przynosić atrakcyjne zyski, szczególnie w spokojnych regionach turystycznych.

Na podstawie biznesinfo, jb