Brak impulsów do dalszych wzrostów na rynku akcji

Dzisiejsza sesja na rynku akcji wpisuje się w sentyment, który obserwujemy od początku tygodnia. Główne indeksy giełdowe w Europie zakończyły dzień na plusie, co ma związek z utrzymującymi się lepszymi nastrojami na światowych rynkach. Warto jednak zauważyć, że euforia wyraźnie wyhamowuje, co widać chociażby po niemieckim indeksie DAX, który większość tygodnia utrzymuje się w konsolidacji.

Inwestorzy wciąż są wspierani przez działania rządów poszczególnych państw, które wspierają olbrzymimi pieniędzmi gospodarkę, jednak brakuje nowych impulsów. Aktualnie rynki mogą czekać na nowe bodźce, które mogłyby stymulować dalsza wędrówkę na wyższe poziomy.

W przyszłym tygodniu poznamy wstępne wskaźniki PMI z sektora usług i przemysłu, co powinno mieć spory wpływ na rynek akcji. Jeśli okaże się one lepsze, może być to czynnik wspierający dalszą zwyżkę, z drugiej strony w przypadku rozczarowania, może to doprowadzić do wykonania korekty .

Temat koronawirusa spada na drugi plan. Po załamaniu z jakim mieliśmy do czynienia w ubiegły czwartek w zasadzie nie ma już śladu. Należy jednak zaznaczyć, że pandemii COVID-19 wciąż rośnie, tendencja w liczbie nowych przypadków jest zwyżkująca. Jedynym pozytywnym aspektem jest mniejsza śmiertelność, przy jednoczesnym wzroście liczby chorych.

Ponadto dzisiejsza rozmowy na temat funduszu wsparcia Unii Europejskiej spełzły na niczym, rynek nie oczekiwał że padną dziś jakieś konkretne zapowiedzi i decyzje, jednak brak porozumienia na pewno nie jest dobrą informacją dla rynków. Najprawdopodobniej na szczegóły programu pomocowego dla państw dotkniętych koronawirusem przyjdzie nam poczekać jeszcze miesiąc, do kolejnego spotkania, które odbędzie się już w klasycznej formie, a nie jak do tej pory - online w formie telekonferencji.

Z kolei jeśli chodzi o GPW, indeks dwudziestu największych spółek zakończył tydzień na 1 proc. plusie, dziś zyskał on niecałe 0,5 proc. Nieco większe wzrosty obserwowaliśmy na sWIG80, który zakończył dzień 0,67 proc. wyżej, z kolei mWIG40 zamknął się 0,47 proc. niżej.

Sektor nieruchomości i chemiczny nie radziły sobie dziś najlepiej, podczas gdy branża energetyczna i górnictwo zyskiwały. Wśród największych spółek warto dziś wspomnieć o CD Projekt, gdzie obserwowaliśmy największe obroty, wczoraj spółka poinformowała o kolejnym przełożeniu terminu premiery Cyberpunka. Notowania otworzyły się o poranku luką spadkową, jednak do końca dnia została ona domknięta, ostatecznie CDR zyskał 1,39 proc. Jak widać inwestorzy wiążą spore nadzieje z nowym tytułem twórcy Wiedźmina.

Łukasz Stefanik Analityk Rynków Finansowych XTB