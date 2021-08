Biden: Podjąłem właściwą decyzję

„Naszą misją w Afganistanie nie miało być budowanie kraju, tworzenie jednolitej demokracji. Nasza misja pozostaje taka jak zawsze, czyli zapobieganiu atakom terrorystycznym na USA. Od lat twierdziłem, że nasza misja powinna być określana wąsko, jako zapobieganie atakom terrorystycznym, a nie jako budowanie demokracji” - powiedział prezydent USA Joe Biden

Obejmując urząd odziedziczyłem po prezydencie Trumpie umowę z Talibami. (…) Mogłem albo zrealizować tę umowę, albo wrócić do wojny z Talibami, a więc w tej sytuacji nie byłoby przerwy w działaniach wojskowych, nie byłoby status quo. (…) Realizacja tej umowy była alternatywą dla eskalacji konfliktu i ponownego wysłania do Afganistanu tysięcy żołnierzy USA. Uważam, że podjąłem właściwą decyzję. Po 20 latach przekonałem się, że nigdy nie było dobrego momentu na wycofanie wojsk USA z Afganistanu - mówił prezydent USA.

„Ofensywa Talibów przebiegła o wiele szybciej niż przewidywaliśmy”

Prawda jest taka, że ofensywa Talibów przebiegła o wiele szybciej niż przewidywaliśmy. (…) Wojsko Afganistanu rozpadło się, chociaż niektóre oddziały starają się walczyć. Nasi żołnierze nie powinni ginąć w wojnie, której wojsko Afganistanu nie chce prowadzić - zaznaczył.

Daliśmy im wszelkie potrzebne narzędzia i za to zapłaciliśmy. (…) Daliśmy siłom afgańskim wszelkie możliwości zadbania o własną przyszłość. Jedna rzecz, której nie mogliśmy im dać, to wola walki - podkreślił.

Mocno w to wierzę, że błędem byłoby wydać żołnierzom USA rozkaz walczyć o to, o co nie chcą walczyć żołnierze afgańscy - powiedział.