Polacy uważają, że macierzyństwo to „radość i szczęście”

Zdaniem 87 proc. badanych macierzyństwo to „radość i szczęście”, a 13 proc. - „cierpienie i udręka” - wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl

Badanych pytano, z którym z stwierdzeniem na temat macierzyństwa bardziej się zgadzają: że jest to „radość i szczęście” czy „cierpienie i udręka”. Zarówno wśród wyborców koalicji rządzącej, jak i Koalicji Obywatelskiej wygrywa pogląd optymistyczny.

Odpowiedź „radość i szczęście” wybrało 94 proc. elektoratu Zjednoczonej Prawicy, a 6 proc. wybrało odpowiedź „cierpienie i udręka” - wynika z sondażu.

Z kolei w elektoracie KO 84 proc. wybrało odpowiedź „radość i szczęście”, a 16 - „cierpienie i udręka”.

W elektoracie Polski 2050 pierwszą odpowiedź wybrało 85 proc. respondentów, a drugą - 15 proc.

wPolityce.pl próbuje wiązać te wyniki badania z wypowiedzią lidera PO Donalda Tuska z jednego z jego ostatnich spotkań z wyborcami.

Donald Tusk mówił wtedy na nim m.in, że „rodzina musi być szczęśliwa, nowoczesna, otwarta, a oboje rodzice muszą mieć możliwość podjęcia pracy”. „Kobieta musi mieć poczucie pełnej równości. Przecież tak długo, jak będzie rządziła ta ekipa Czarnków, Ziobrów, mizoginów jakichś kompletnych (…) tak długo kobieta będzie miała poczucie, że jest drugim sortem, gorszą kategorią. I nie będzie miała wiary w to, że zmieni się ten model ciągle obowiązujący w wielu domach w Polsce, że ona musi się wszystkim zajmować” – powiedział Tusk.

„I urodzenie dziecka, nie mówiąc już o dwójce, trójce, czwórce, to jest demograficznie fajna rzecz, ale jakże często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia, nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest ok, kiedy żona zaiwania od rana do wieczora, a on ma wzory postępowania od samej góry począwszy” - dodał polityk.

Zdaniem portalu badanie Social Changes pokazuje, że słowa lidera PO „rozmijają się z nastrojami społecznymi”.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1052 osób w dniach od 13 do 16 sierpnia 2021 roku.

PAP/KG