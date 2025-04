Wielkanoc bez szaleństw. Będziemy ostrożni z wydatkami

W tym roku 15,6 proc. Polaków zamierza średnio wydać 200-300 zł na wielkanocną żywność w przeliczeniu na jedną osobę. To najczęściej wskazywana kwota w badaniu UCE RESEARCH i Shopfully. Zatem czteroosobowa rodzina łącznie na samą żywość przeznaczy średnio 800-1200 zł. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się przedział 150-200 zł – 14,4 proc.. Z kolei 13,7 proc. rodaków nie potrafi się określić w tej kwestii. Natomiast najmniej wskazań mają najniższe możliwe wydatki, będące poniżej 50 zł – 2,3 proc.

W tym roku Polacy najczęściej zamierzają wydać na świąteczną żywność (w tym na napoje bezalkoholowe) 200-300 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Dotyczy to 15,6 proc. ankietowanych. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i Shopfully (dawniej Grupa Offerista).

– Dane pokazują, że to taka nasza średnia świąteczna, choć w tym roku lekko zawyżona. Patrząc na ceny w sklepach, to ani dużo, ani mało. Jednak wszystko oczywiście zależy od tego, na ile osób są organizowane święta i jak się je obchodzi w danym domu. Jest jeszcze inna kwestia. Od wielu lat konsumenci wydają więcej pieniędzy przed Bożym Narodzeniem niż przed Wielkanocą, ponieważ bardziej celebrują zimowe święta – zauważa Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully.

Żywność drożeje szybko i Polacy się do tego dostosowują

Ekspert analizuje też dane z punktu widzenia stricte matematycznego. – Warto zauważyć, że przysłowiowa polska rodzina, składająca się z rodziców i dwójki dzieci, łącznie wyda średnio 800-1200 zł na samą żywność, nie licząc np. prezentów na zajączka czy alkoholu na spotkanie w większym gronie. Do tego trzeba wspomnieć, że artykuły spożywcze cały czas drożeją i niestety, ale Polacy to widzą i muszą się do tego dostosować – dodaje Robert Biegaj.

Tylko w marcu br. – według szybkiego szacunku GUS – żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały rok do roku o 6,7 proc. Podobne dane pokazuje cykliczny raport pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito.

Ponadto niektórzy eksperci na rynku uważają, że w kwietniu, przed samymi świętami ceny wzrosną nawet dwucyfrowo. Do tego w sklepach ma być mniej promocji niż rok temu – zaznacza znawca rynku.

Z badania wynika też, że 14,4 proc. Polaków przeznacza na ww. cel 150-200 zł. Z kolei 13,7 proc. rodaków jeszcze nie wie, ile pieniędzy wyda na żywność dla jednej osoby na święta. – W mojej ocenie, powyższy stan jest spowodowany przede wszystkim drożejącą żywnością. Polacy to widzą i odpowiednio reagują, głównie w taki sposób, że ograniczają wydatki na świąteczną żywność. Niemniej w tym roku nie widać tego na aż tak dużą skalę, jak było to zauważalne w czasie wysokiej inflacji – stwierdza Robert Biegaj.

Odchodzimy od wielkiego świętowania

Współautor badania zwraca też uwagę na inną kwestię. – Z roku na rok Polacy coraz bardziej odchodzą od wielkiego świętowania. Szczególnie widać to po Wielkanocy. Mniej też marnują żywności, co akurat jest dobrym nawykiem. Do tego czasem nawet mam wrażenie, że w niektórych przypadkach lepiej się przygotowują do celebrowania długich weekendów i grillowania niż do świąt wielkanocnych – mówi ekspert z Shopfully.

Kolejna w zestawieniu planowanych wydatków na wielkanocną żywność (w przeliczeniu na jedną osobę) jest kwota powyżej 500 zł – 13,1 proc.. Dalej widać 300-400 zł – 12 proc., 100-150 zł – 9,4 proc., a także 400-500 zł – 8,8 proc. – W mojej opinii, ww. wyniki nie odchylają się zbytnio od zeszłorocznego standardu, tylko nieco się różnią. Te święta ani nie będą zbyt bogate, ani zbyt biedne. Będą po prostu średnie – ocenia Robert Biegaj.

Natomiast najmniej wskazań ma kwota poniżej 50 zł – 2,3 proc.. Na przedostatnim miejscu w rankingu jest zapowiedź, że konsument nic nie wyda na wielkanocną żywność (np. nie obchodzi świąt lub wyjeżdża) – 3,7 proc. Wyżej jest przedział 50-100 zł – 7 proc.. – Wydatki na świąteczną żywność poniżej 50 zł na osobę raczej mogą dotyczyć Polaków, którzy niespecjalnie obchodzą święta lub robią to bardzo symbolicznie, np. ze względów finansowych. Z kolei przedział 50-100 zł można w dużym uproszczeniu potraktować jak ten do 50 zł, bo tego typu wydatki w obecnych czasach i przy aktualnych cenach są naprawdę skromne – komentuje współautor badania.

Respondenci poinformowali również o tym, ile w sumie wydali na wielkanocną żywność (w tym na napoje bezalkoholowe) w przeliczeniu na jedną osobę w zeszłym roku. 18,7 proc. badanych nie pamiętało tego. 15,8 proc. ankietowanych zaznaczyło 200-300 zł, 12,9 proc. – 100-150 zł, 12,2 proc. – 150-200 zł, 10 proc. – 300-400 zł, a 9 proc. – ponad 500 zł. Z kolei najmniej wskazań miała kwota poniżej 50 zł – 1,8 proc.. Nic nie wyda 4,6 proc. Polaków. Po 7,5 proc. konsumentów podało 400-500 zł i 50-100 zł.

– Tegoroczne deklaracje są mniej więcej zbliżone do zeszłorocznych wyników. Oczywiście są różnice. Jednak, w mojej ocenie, w finalnym rozrachunku wygląda to mniej więcej podobnie. Natomiast fakt, że co piąty badany nie pamięta, ile wydał w zeszłym roku, nie jest niczym dziwnym. Polacy raczej nie notują tego i w żaden sposób nie porównują, bo zwykle nie ma to sensu. A jeżeli już to robią, to raczej dość subiektywnie. Głównie skupiają się na tym, ile pieniędzy teraz muszą przeznaczyć na przygotowanie świąt. I przede wszystkim patrzą na to, na co stać ich na dzień dzisiejszy, bo przecież ważne jest to, co obecnie mają w portfelach – podsumowuje Robert Biegaj.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 02-03.04.2025 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Shopfully na próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rośnie nawis mieszkaniowy, ale ceny nie chcą spadać

Tusk wcisnął hamulec. Europa nam odjeżdża

Z Wall Street „wyparowało” 6,4 biliona dolarów!

»»Hodowcy wybiją stada do nogi? Rząd bagatelizuje problem – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24