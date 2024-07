41 proc. Polaków aktywnych na rynku nieruchomości

Ponad 2/5 Polaków (41%) było aktywnych na rynku nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub planowało taką aktywność w najbliższym roku, wynika z badania Otodom.

„W ciągu ostatniego roku aż 41% osób uczestniczących w badaniu Otodom było aktywnych na rynku nieruchomości lub planuje taką aktywność na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.

Co piąty badany deklarował, że zamierza kupić, sprzedać lub wynająć mieszkanie. Z kolei 23% respondentów dokonało jednej z takich transakcji. Jednak najciekawiej prezentują się te dane w podziale na grupy wiekowe.

Aż 66% młodych ludzi w wieku 18-25 lat przyznaje, że zamierza poszukiwać mieszkania lub działa w tym zakresie.

Okazuje się, że to młodzi dorośli, czyli osoby w wieku do 39. roku życia, które wyprowadziły się od rodziców, ale nie założyły rodziny, są największą siłą popytową na rynku nieruchomości. 72% z nich szuka, sprzedaje, chce wynająć mieszkanie lub przymierza się do tego w najbliższym czasie” - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Szczęśliwy dom. Mieszkanie na osi czasu”.

O czym marzymy?

Wynika też z niego, że marzymy o domu jednorodzinnym (71% badanych). Tak odpowiadali głównie młodsi respondenci, w wieku 26-45 lat. Weryfikuje ich rzeczywistość, bowiem niemal połowa badanych (49%) mieszka w zabudowie wielorodzinnej, tj. najczęściej w blokach i to z reguły na swoim.

„Ponad 2/3 badanych żyje we własnych mieszkaniach lub domach, a 16% w lokalach wynajmowanych. Wśród najemców 49% to młodzi dorośli. Warto przy tym zauważyć, że właściciele nieruchomości deklarują wyższy dobrostan niż ci, którzy wynajmują. W skali 10-stopniowej to stosunek 7,2 do 6,5. Co ważne, większość respondentów nie chce mieszkać na wynajmie”.

Z badania Otodom wynika, że „72% młodych dorosłych nie przewiduje życia w mieszkaniu wynajmowanym w długim okresie. Choć wypadają oni najsłabiej w ocenie poziomu szczęścia w miejscu zamieszkania - o 0,5 punktu poniżej średniej - to są najbardziej mobilni i optymistyczni względem własnej zdolności kredytowej w przyszłości. 38% tej grupy ocenia pozytywnie swoje szanse na uzyskanie kredytu. 42% z nich myśli, że ceny mieszkań będą osiągalne dla ich portfela” - czytamy dalej.

Jednakże młodzi nie chcą rezygnować ze swojego stylu życia, zaciągając zobowiązania finansowe w banku. 59% osób w wieku 18-25 lat i 53% w wieku 26-35 lat zdecyduje się na kredyt hipoteczny, jeśli jego koszt nie wpłynie na ograniczenia w ich dotychczasowym życiu. Gotowość do kompromisów rośnie wraz z wiekiem, ponieważ to różne etapy cyklu życia determinują decyzje dotyczące wyboru miejsca zamieszkania, a to w wielu sytuacjach silnie powiązane jest z dobrostanem, podano także.

Reagowanie na potrzeby różnych pokoleń przez rynek nieruchomości jest kluczem do tego, żeby osoby, które nabywają lub wynajmują mieszkania/domy odczuwały większy komfort zamieszkiwania. Powinniśmy dążyć do dialogu między generacjami i poprzez adekwatne dopasowanie polityk mieszkaniowych wspierać ludzi w różnym wieku na rynku mieszkaniowym. Mam tutaj na myśli takie programy, które ułatwią osobom młodym najem lub zapewnią ulgi podatkowe, a także wszelkie inicjatywy wspierające budownictwo wielorodzinne. Natomiast dla osób starszych ważne są projekty modernizacji mieszkań i osiedli. Dążmy do rozwijania kooperatyw umożliwiających wspólne życie młodszych i starszych. To powinien być jeden z głównych kierunków rozwoju mieszkalnictwa w Polsce, motywowany zarówno przez zjawiska demograficzne, jak również społeczny trend budowania mostów generacyjnych i wspierania różnorodności - skomentował socjolog, współautor raportu Tomasz Sobierajski, cytowany w materiale.

Raport został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania ilościowego przeprowadzonego przez firmę IQS na zlecenie Otodom. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (10 000 losowo dobranych respondentów), przy zastosowaniu techniki wywiadu internetowego (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).

Otodom to najpopularniejszy serwis nieruchomości w Polsce wg Mediapanel Gemius. Jest częścią Grupy OLX, która prowadzi m.in. serwisy OLX, Otomoto, Fixly i obido.

isbnews, jb