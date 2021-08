W czasie IV edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni o polskiej gospodarce debatowali eksperci z wielu branż. Dwudniowa konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego, który uroczyście zainaugurował tegoroczną edycję FWR. Jednym z ważnych tematów w czasie gdyńskiego kongresu była budowa koncernu multienergetycznego przez PKN Orlen

Tematyce związanej z budową koncernu multienergetycznego poświęcony był m.in. panel „Polska droga do zielonej energii – budowa koncernu multienergetycznego ORLEN-LOTOS-PGNiG”, który prowadził Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute.

Eksperci, wśród których byli przedstawiciele Orlenu, Lotosu, PGNiG SA, Energa SA i Krajowej Izby Gospodarczej, zastanawiali się m. in. nad tym, jakie stoją wyzwania przed Polską w kontekście pomysłów unijnych na trans formację? Prowadzący pytał także o to, dlaczego zmiany w polskiej energetyce muszą być prowadzone przez polskie podmioty i na jakich filarach opiera się proces budowy koncernu.

Podczas panelu podkreślono, że budowa koncernu multienergetycznego w Polsce powinna zostać zrealizowana 30 lat temu: - Takie procesy były możliwe do przeprowadzenia, gdy byliśmy poza Unią Europejską. Wtedy zająłby około dwóch lat. Proces jest poważny i musi być prowadzony skrupulatnie. W dobie transformacji energetycznej Lotosowi, który nie ma rozwiniętej petrochemii może być trudno sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Właśnie dlatego decyzja o fuzji jest słuszna, bo opłaci się nie tylko firmom, ale i gospodarce. Lotos wejdzie w skład wielkiej grupy multienergetycznej. Nie dokonamy transformacji energetycznej i paliwowej, jeżeli nie będziemy całością. Przejęliśmy Grupę Energa, i widać po wynikach, że ona się rozwija. Tak samo będzie z Lotosem i PGNiG – mówił prezes Obajtek. Do potrzeby zbudowania większego podmiotu odwołał się też Robert Śleszyński, Dyrektor Wykonawczy ds. Inwestycji Kapitałowych w PKN Orlen: - Kierunek naszej transformacji jest jasny i jest to zielona energia. Zielona energia, która staje się jednocześnie coraz bardziej atrakcyjna finansowo. Budujemy korporację międzynarodową, ale taką, która w DNA ma zapisane zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Polski. Ten koncern będzie budował swój potencjał na kapitale intelektualnym zgromadzonym we wszystkich swoich częściach. - zaznaczył. O korzyściach z budowy koncernu multienergetycznego mówił także Artur Cieślik, wiceprezes zarządu ds. strategii i regulacji w PGNiG:

– W PGNiG widzimy rolę gazu jako paliwa przejściowego, stabilnego źródła w energetyce i ciepłownictwie, które zapewni Polsce sprawną transformację. Poprzez uczestnictwo w dużym koncernie multienergetycznym będziemy mieć możliwość ekspansji w obszarach, do których dzisiaj nie mamy dostępu – zauważał Cieślik.

O korzyściach płynących z fuzji mówił także Krzysztof Nowicki, wiceprezes ds. fuzji i przejęć w Grupie Lotos:

Jeśli pytamy o rynek pracy, proces fuzji stwarza szansę tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Nasze aktywa są cenne, ale będą się wyczerpywać. Dzięki fuzji będziemy mieć środki na niezbędne inwestycje – mówił Nowicki.

Materiał powstał przy współpracy z PKN ORLEN