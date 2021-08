Dziesiątki nieruchomości na Śląsku przejęte poza prawem

Posłowie pozytywnie przyjęli w środę projekt Prawa restrukturyzacyjnego, które ma zapewnić przedsiębiorstwom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, skuteczną restrukturyzację przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli. Kluby podczas drugiego czytania w Sejmie zgłosiły jednak do projektu poprawki, dlatego wrócił on do komisji sprawiedliwości i praw człowieka w celu ich rozpatrzenia.