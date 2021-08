USA przekazały talibom listę nazwisk Amerykanów i sojuszników? Biden się tłumaczy

Serwis Politico donosi, że amerykańscy urzędnicy udostępniali talibom wrażliwe dane osobowe Amerykanów, sojuszników i współpracowników USA. Napięta sytuacja w USA po atakach IS przy lotnisku w Kabulu.

Portal podaje, że miało to ułatwić ewakuowanie osób na lotnisko. Jednak wzbudziło to ogromne kontrowersje, bo to wprost narażanie afgańskich sojuszników na niebezpieczeństwo.

Wszystkich tych Afgańczyków umieścili na liście celów – komentuje anonimowo urzędnik departamentu obrony.

Ranni są leczeni w szpitalu w Kabulu w Afganistanie, 27 sierpnia 2021 / autor: PAP/EPA/STRINGER

Jakie są wyjaśniania prezydenta?

Od przejęcia Kabulu przez talibów z Afganistanu ewakuowano 100 tys. osób, z których większość musiała przejść przez liczne punkty kontrolne bojowników - podaje portal tvp.info.

Wzburzenie urzędników departamentu obrony USA wywołuje jednak fakt, że do talibów, znanych z brutalnych zbrodni dotarła lista afgańskich współpracowników Ameryki i sojuszniczych państw. I przekazali ją sami Amerykanie.

To przerażające i szokujące – mówi jeden z urzędników.

Joe Biden nie potwierdza i nie zaprzecza

Ten ruch miał przyspieszyć ewakuację dziesiątek tysięcy ludzi z Afganistanu - podaje Politico.

Joe Biden na czwartkowej konferencji nie potwierdził istnienia opisywanych list, ale nie zaprzeczył, że Stany Zjednoczone dzielą się nazwiskami z talibami.

