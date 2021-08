Skiba: Obserwujemy obecnie boom na kredyty hipoteczne

W trzecim kwartale utrzymuje się wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe – powiedział w piątek prezes Banku Pekao Leszek Skiba. Jego zdaniem popyt na kredyty hipoteczne jest obecnie na tyle duży, że banki są obecnie na granicy swojej codziennej przepustowości – czytamy na portalu biznes-interia-pl

Rekordowy poziom kredytów hipotecznych w Polsce odnotowano w lipcu, wyniosły one ponad 8 mld zł.

Jest tak duży poziom popytu, że banki dotarły już do granicy swojej codziennej przepustowości. Drugi kwartał (w Pekao - red.) był lepszy w stosunku do pierwszego o prawie 40 proc., czyli to dosyć wyraźny skok, a ta korzystna tendencja wzrostowa utrzymuje się też w trzecim kwartale – mówił cytowany przez Interię prezes Banku Pekao Leszek Skiba podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.