Będzie korekta Polskiego Ładu

Rzecznik rządu Piotr Müller ma nadzieję, że w tym tygodniu zakończą się robocze prace nad uwagami zgłoszonymi do Polskiego Ładu podczas konsultacji. Według niego na pewno pojawią się korekty niektórych rozwiązań.

Müller w Polskim Radiu24 powiedział, że z końcem sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Polskiego Ładu.

Według niego obecnie analizowane są zgłoszone poprawki, które mogłyby być wprowadzone do zmian podatkowych. Jak podkreślił, zmiany te zasadniczo podążają „w tym samym kierunku” co plan rządu, czyli: „stworzenie sprawiedliwego systemu podatkowego, obniżenie podatku dla 18 mln obywateli, emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł i sprawiedliwy system płacenia składek zdrowotnych”.

Przyznał, że rząd nie jest zamknięty na konstruktywne uwagi. „Korekty niektórych rozwiązań na pewno się pojawią” - powiedział Müller.

Liczę na to, że w tym tygodniu zespół zakończy już takie robocze prace nad tymi uwagami” - dodał. „Bacznie będziemy przyglądać się tym uwagom, które zostały zgłoszone i nie wykluczam, że część z tych uwag oczywiście zostanie uwzględniona” - mówił.

Rzecznik rządu zaznaczył, że premier Mateusz Morawiecki ws. proponowanych zmian spotykał się ze związkami przedsiębiorców. Zapewnił, że przedstawione propozycje nie doprowadzą do bankructw przedsiębiorców.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

PAP (autor: Rafał Białkowski)/gr