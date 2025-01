TVN przejdzie w polskie ręce?

Kto przejmie TVN z rąk Warner Bros. Discovery? Miały pojawić się dwie nowe oferty kupna. W tle padają nazwiska polskich miliarderów. Już w grudniu 2024 roku amerykańska firma potwierdziła, że rozważa sprzedaż polskiej stacji – informuje portal wPolityce.pl.

O rzekomych ofertach kupna TVN poinformował na portalu X Mariusz Gierszewski z Radia Zet. Jedna z ofert ma pochodzić od funduszu Michała Sołowowa. Druga miała zostać złożona przez Wirtualną Polskę - podaje wPolityce.pl.

»» O transakcji sprzedaży TVN czytaj też tutaj:

Kolejka chętnych do zakupu TVN

Sensacyjny zwrot w sprawie sprzedaży TVN. Nowy kupiec?

Czy amerykański właściciel zaczął proces sprzedaży TVN?

wPolsce24: niemiecki koncern medialny nabywcą TVN?

Tusk: TVN i Polsat firmami pod ochroną państwa

„Złożenie oferty na zakup TVN potwierdził agencji Bloomberg przedstawiciel Sołowowa: „Złożyliśmy niewiążącą ofertę, uznając, że jest to rodzaj transakcji, na którą powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie” – powiedział agencji Maciej Gorzeliński” - napisał na platformie X reporter Radia Zet.

Jak przekonuje dziennikarz Radia Zet, w sprawę oferty kupna TVN przez Wirtualną Polskę ma być zaangażowany Rafał Brzoska, właściciel InPost, który jednak w rozmowie opublikowanej w wtorek z agencją Bloomberg twierdzi, że nie zamierza angażować się w politykę ani kupować stacji TVN od Warner Bros. Discovery.

Wcześniej pojawiły się informacje, że możliwość sprzedaży telewizji TVN, należącej do Warner Bros. Discovery, wywołała zainteresowanie różnych europejskich firm medialnych, w tym włoskiej grupy Media For Europe-Mediaset. zainteresowanie polską telewizją wyraziły także m.in. grecka Antenna Group i Canal+, które mają przedstawić oferty do końca lutego.

»» Więcej o sprzedaży TVN czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji W czyje ręce przejdzie stacja TVN? Są doniesienia o dwóch ofertach! W tle pojawiają się nazwiska polskich miliarderów

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»Posłanka Olga Semeniuk-Patkowska: rząd Tuska hamuje ważną inwestycję w Małaszewiczach - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24