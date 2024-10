Polska przegrywa z Australią. Zapłacimy 1,3 mld zł za kopalnie

Australijska spółka GreenX Metals ogłosiła zwycięstwo w postępowaniu przeciwko Polsce dotyczące projektu budowy kopalni węgla kamiennego Jan Karski. Polska jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 miliarda złotych.

Sprawa dotyczy niezrealizowania projektu budowy kopalni węgla kamiennego Jan Karski.

„GREENX METALS LTD. (11/2024) GreenX wygrywa odszkodowanie i odsetki w łącznej kwocie 1.3 miliarda złotych. Korzystne rozstrzygnięcie trybunału arbitrażowego” - czytamy w komunikacie.

Miały być dwie kopalnie: na Lubelszczyźnie i na Śląsku

Firma GreenX planowała budowę dwóch kopalni węgla koksowego w Polsce: kopalni Jan Karski w Lubelszczyźnie oraz kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach na Górnym Śląsku.

Wysokość odszkodowania

Australijska spółka GreenX Metals otrzymała dwa odszkodowania w postępowaniach arbitrażowych przeciwko Polsce. Pierwsze odszkodowanie wynosi 1,3 miliarda złotych i jest przyznane na podstawie polsko-australijskiej umowy o ochronie inwestycji, a drugie wynosi 941 milionów złotych na podstawie Traktatu Karty Energetycznej, oba z naliczonymi odsetkami według stawki SONIA + 1%. Odszkodowania są skorelowane, co oznacza, że Polska nie może wypłacić tych kwot dwukrotnie, a każda strona pokrywa własne koszty prawne związane z arbitrażem.

Akcje spółki w górę

Po opublikowaniu informacji akcje GreenX drożeją na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzrosty sięgają 33,3 proc.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i uzasadnienie

Trybunał arbitrażowy jednogłośnie stwierdził, że Polska naruszyła swoje zobowiązania w stosunku do projektu Jan Karski, co uprawnia australijską firmę GreenX do odszkodowania. Natomiast w przypadku projektu Dębieńsko, roszczenia nie zostały uwzględnione.

Trybunał jednogłośnie uznał, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z Traktatów w odniesieniu do projektu Jan Karski, co uprawnia GreenX do odszkodowania. W odniesieniu do projektu Dębieńsko Trybunał nie uwzględnił roszczenia na podstawie Traktatów - podała spółka GreenX.

