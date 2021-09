Balcerowicz tłumaczy się z traktowania uczestników Campusu

Tak naprawdę w Idea Banku brakowało około 1,5 mld zł. Tłumaczenia Czarneckiego, że dofinansował on go kwotą 25 mln zł, brzmią niemal jak żart. Nawet gdyby było to 100, 200 czy 300 mln zł, to cały czas brakowałoby grubo ponad miliard zł – powiedział „Gazecie Polskiej” Leszek Skiba, p.o. prezesa Pekao