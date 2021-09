Główny udziałowiec rezygnuje z akcji w Carrefourze

Francuski miliarder, jeden z najbogatszych ludzi na świecie - Bernard Arnault sprzedał akcje w Carrefourze - czytamy na Business Insider

Bernard Arnault posiadał w Carrefourze 5,7 procent akcji, co przekładało się na 8,89 procent głosów na walnym zgromadzeniu. Financiere Agache, należąca do Arnaulta, do której formalnie przypisane były akcje, pozyskała za nie 724 mln euro. Po tej informacji, jak podaje Reuters, akcje Carrefoura na giełdzie spadły o 4,48 proc.

Po sprzedaży akcji przez Arnaulta wpływ na Carrefour ciągle mają rodzina Moulin i Abilio Diniz - biznesmen.

Business Insider/KG