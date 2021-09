Mosbacher wraca do Polski, by pomóc Solorzowi zbudować atom

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA oraz IP3 Corporation, amerykańska firma technologii nuklearnej, podpisały porozumienie dot. wdrożenia i rozwoju w Polsce energetyki jądrowej. Chcą wspólnie opracować ścieżkę uruchomienia elektrowni atomowej w naszym kraju – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Do zarządu IP3 dołączyła Georgette Mosbacher, była ambasador USA w Polsce

Czytaj też: PKN Orlen inwestuje w technologię SMR-ową, powstaną reaktory do 5- i do 300 MW

Czytaj też: Atom z SMR-ów zasili rosyjską kopalnię, oraz biznes w Polsce

W rozwijanym przedsięwzięciu poza należącym do Zygmunta Solorza ZE PAK uczestniczy firma Synthos Michała Sołowowa. Pierwszy mały reaktor SMR miałby powstać najdalej do 2030 r.

Jak czytamy na rp.pl, „zgodnie z ogłoszonym we wtorek komunikatem Amerykanie mają pomóc w opracowaniu planu, który pozwoli „szybko i efektywnie” wprowadzić atom do Polski. Współpraca ma zagwarantować na wypracowanie i uzyskanie niezbędnych zgód odpowiednich władz, zarówno w USA, jak i Polsce. Atutem amerykańskiej firmy może tu być osoba Georgette Mosbacher, byłej ambasador USA w Warszawie, która właśnie dołączyła do zarządu IP3”.