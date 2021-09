Skarb Państwa chce przejąć udziały w PGG, Tauronie Wydobycie i Węglokoksie Kraj

Do końca tego roku możliwe jest sfinalizowanie procesu przejęcia przez Skarb Państwa - na zasadach rynkowych - udziałów w Polskiej Grupie Górniczej, Tauronie Wydobycie i spółce Węglokoks Kraj - poinformował PAP wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń

W kolejnym etapie MAP rozważy konsolidację tych spółek, by skupić kopalnie węgla kamiennego - energetycznego w jednym podmiocie. Wiceminister ocenił, że konsolidacja jest warta rozważenia, jednak obecnie nie jest to przesądzony kierunek.

To, czy ostatecznie dojdzie do konsolidacji Węglokoksu Kraj, Tauronu Wydobycie i Polskiej Grupy Górniczej, będzie wynikiem analiz - z punktu widzenia zarządzania tym podmiotem, to jest kierunek, który warto rozważyć - powiedział PAP Soboń w kuluarach rozpoczętego we wtorek w Karpaczu 30. Forum Ekonomicznego.

To, do czego dojdzie na pewno, to przejęcie przez Skarb Państwa udziałów wszystkich tych trzech spółek, tak aby w stu procentach Skarb Państwa miał nad nimi kontrolę i był odbiorcą pomocy publicznej - wyjaśnił wiceminister.