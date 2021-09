Kuchciński, Adamczyk i Borys Osobowościami 30-lecia Forum Ekonomicznego

Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zostali wyróżnieni tytułami Osobowości podczas środowej gali 30-lecia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Organizacją pozarządową roku 2020 został Związek Harcerstwa Polskiego.

W trakcie wieczornej gali przypomniano – w filmowym skrócie - najważniejsze wydarzenia organizowanego od trzech dekad spotkania, które w Krynicy i Karpaczu gościło m.in. znanych europejskich przywódców, ekspertów, biznesmenów, naukowców i ludzi kultury.

Pomysłodawca spotkania i szef Rady Programowej Forum Zygmunt Berdychowski ocenił, że największe wartości, jakie niesie za sobą to organizowane od 30 lat – obecnie w Karpaczu, a wcześniej w Krynicy-Zdroju - wydarzenie, to dialog i rozmowa.

„Udało nam się wspólnie stworzyć tę unikalną instytucję – instytucję, której największą wartością jest to, że tylko rozmawiamy między sobą. Nie mamy żadnych innych planów, nie chcemy w żaden inny sposób naszych gości angażować; chcemy tylko, żeby między sobą rozmawiali” – zadeklarował Berdychowski.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że przyznany mu tytuł jest wyróżnieniem dla całego zespołu resortu infrastruktury. „Zespołu, z którym na co dzień pracuję, z którym pokonujemy trudności i realizujemy postawione przed nami zadania” – mówił, wymieniając m.in. nazwiska wiceministrów w swoim resorcie.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przypomniał, że kierowana przez niego instytucja obchodzi w tym roku swoje pięciolecie. Jak ocenił, stworzenie PFR przyczyniło się do unowocześnienia i umocnienia wielu polskich instytucji rozwojowych.

„W trakcie pandemii, która była największym wyzwaniem ostatnich trzech dekad, byliśmy gotowi sprawnie i szybko działać. Dziękuję całemu zespołowi; ten fantastyczny, profesjonalny zespół stanął na wysokości zadania w tym trudnym czasie” – mówił Borys.

Przypomniał, że w ramach tarczy antykryzysowej w ciągu trzech miesięcy wypłacono środki 348 tys. firm, co przyczyniło się do ochrony 3 mln miejsc pracy. „Tarcza finansowa nie sprowadzała się do pieniędzy; chodziło o danie poczucia bezpieczeństwa” – powiedział prezes PFR, wskazując, iż także dzięki temu wsparciu w trudnym okresie polska gospodarka utrzymała potencjał dla rozwoju.