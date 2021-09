Horała: UE jest instrumentem do realizowania interesu Polski

Unia Europejska jest instrumentem do realizowania narodowego interesu Polski - powiedział w niedzielę wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Podkreślił, że wypowiedź posła PiS Marka Suskiego krytyczna wobec Wspólnoty nie jest oficjalnym stanowiskiem jego partii

Wiceminister podczas dyskusji w niedzielnym w programie Radia ZET, zaznaczył, że Polska nie zamierza występować z UE. Powiedział, że członkostwo w niej jest jak najbardziej opłacalne, co nie znaczy, że mamy zamykać oczy na złe strony.

Horała podkreślił, że rząd PiS stoi na straży europejskich wartości, takich jak traktaty europejskie, zasada solidarności między państwami czy poszanowania suwerenności. Unia Europejska jest instrumentem do realizowania narodowego interesu Polski - powiedział.

Wiceminister odniósł się też do słów posła Marka Suskiego, który mówiąc o członkostwie w UE użył określenia „okupacja brukselska”. „Unia Europejska to nie jest Kościół, to nie jest Bóg, którego nie można obrazić. To nie jest oficjalne stanowisko naszej partii. To jest opinia pana Suskiego” - powiedział. Dodał, że z tą wypowiedzą PiS się nie zgadza.

PAP/mt

Czytaj też: Balcerowicz pogratulował Łodzi transformacji, nie wspomniał o upadku przemysłu