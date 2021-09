Premier: doprowadziliśmy do uzdrowienia finansów publicznych

Strażnica w Dąbrowie Tarnowskiej mogła powstać właśnie dlatego, że doprowadziliśmy do sanacji, uzdrowienia finansów publicznych; przez pierwsze dwa, trzy lata musieliśmy skupić się na „gaszeniu pożarów” budżetu państwa - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

W Dąbrowie Tarnowskiej premier uczestniczył w oddaniu do użytku nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z magazynem przeciwpowodziowym. Inwestycja kosztowała 19 mln zł, z czego ponad 17 mln pochodziło z budżetu państwa, a prawie 2 mln zł z środków samorządu województwa, powiatu i gminy.

Premier dziękował strażakom za to, że dbają o bezpieczeństwo Polaków.

Jestem przekonany, że mówię w imieniu wszystkich naszych rodaków, którzy z wdzięcznością myślą o Waszej służbie, z wdzięcznością i troską myślą o Waszej pracy. To wielkie odważne dzieło – powiedział Mateusz Morawiecki. Dodał, że w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z ponad 580 tys. interwencji, co znaczy, że częściej niż co minutę strażacy w różnych miejscach Polski wyjeżdżali na akcje.