Premier wskazuje zagrożenia: polityka PO to polityka likwidacji

15 października Polska pokona Tuska szkodnika. Musimy osiągnąć szczyt poparcia listy wyborczej PiS po to, byśmy mogli zapewnić bezpieczną przyszłość Polski - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w ramach kampanii wyborczej spotkał się w piątek z mieszkańcami Gorlic (Małopolskie). Jest to pierwsze spotkanie w ramach objazdu PiS po Polsce. Zwracając się uczestników spotkania, Morawiecki powiedział, że po wygranych przez PiS wyborach odwiedzi Gorlice ponownie.

Jak za dwa miesiące w końcu pokonamy tego szkodnika, 15 października Polska pokona Tuska szkodnika, to mam plan, żeby tutaj do państwa przyjechać razem z dziećmi - mówił premier.

Jak zaznaczył, dziś jednak jest inny szczyt do zdobycia. „Jest to szczyt, który musimy osiągnąć. Szczyt poparcia dla listy wyborczej PiS po to, byśmy mogli zapewnić bezpieczną przyszłość Polski. Jak to się uda, to wtedy możemy spotkać się świętować i ciężko pracować na rzecz przyszłości Polski” - powiedział premier.

Miejmy świadomość, jaka grozi przyszłość, jeśli Polacy prześpią te wybory; jeśli Polacy pomyślą sobie „moja chata z kraja”, niech będzie, jak będzie. Nie możemy tak myśleć, bo polityka PO to polityka likwidacji - powiedział w piątek na spotkaniu z mieszkańcami Gorlic premier Mateusz Morawiecki.

Zadajmy sobie parę pytań, czy mielibyśmy bezpieczną przyszłość Polski, gdyby budżet był dalej dziurawy jak sito? Nie mielibyśmy. Czy mielibyśmy bezpieczną przyszłość Polski, jak nasze granice byłyby dziurawe jak sito? Też nie mielibyśmy, bo wtedy fala uchodźców, jedna za drugą, nielegalnych imigrantów wdzierałaby się do Polski (…) Czy mielibyśmy bezpieczeństwo energetyczne, gdyby wszystkie spółki, a taki jest plan drugiej strony, wyprzedane byłyby do Francuzów, do Niemców w obce ręce, tak jak robili to przez dwadzieścia pięć lat III RP? Nie mielibyśmy. Czy mielibyśmy choć trochę spokojniejszą przyszłość, patrząc od strony społecznej, gdyby nie 500 plus zaraz 800 plus, 13., 14. emerytury? Czy mielibyśmy taką przyszłość? Nie, nie mielibyśmy - mówił premier.

Zastanawiał się także, jak wyglądałaby sytuacja naszych przedsiębiorstw albo lasów państwowych.

Dzisiaj, miejmy tego świadomość, w UE jest plan, żeby kontrolę nad lasami przejęła Komisja Europejska. Nie możemy na to pozwolić. Jedynym gwarantem jest Prawo i Sprawiedliwość - ocenił. Miejmy świadomość, jaka grozi przyszłość, jeśli Polacy prześpią te wybory. Jeśli Polacy, którzy wreszcie odetchnęli, pomyślą sobie +moja chata z kraja+, niech będzie, jak będzie. Nie możemy tak myśleć, bo polityka PO to polityka likwidacji posterunków policji, likwidacji miejsc pracy, pracy za 4 zł za godzinę, ubóstwo emerytów, ubóstwo dzieci, brak uzbrojenia naszej armii, likwidowane jednostki wojskowe, dziurawa granica. To jest program Platformy Obywatelskiej - podkreślił Morawiecki.

Zwracając się do mieszkańców Gorlic, Morawiecki powiedział: „Strzeżcie się tego programu. Uważajmy na taką niebezpieczną przyszłość, która gotuje nam opozycja antydemokratyczna, którą gotuje nam Platforma Obywatelska”.

Strzeżmy się tych lisów farbowanych, w szczególności jednego lisa farbowanego. Tak jest, lisa farbowanego. Tego, który spinał politykę niemiecko-ruską, niemiecko-rosyjską - wskazał szef rządu.

Zachęcał wszystkich do wypowiedzenia się w referendum, także tych którzy są zwolennikami opozycji.

Głosujcie w referendum, głosujcie jak chcecie, ale wykonajcie ten obowiązek demokratyczny, ponieważ od tego zależy nasza przyszłość, nasz los - mówił do zebranych mieszkańców Morawiecki.

PAP/RO

