Premier: polski dług publiczny systematycznie maleje

Polski dług publiczny w stosunku do PKB systematycznie maleje - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu opublikował w środę w mediach społecznościowych dane Eurostatu dotyczące relacji długu publicznego do PKB. Według nich w I kwartale 2022 roku polski dług publiczny wynosił 51,9 proc. PKB, w IV kwartale 2022 roku - 49,1 proc. PKB, a w I kwartale 2023 roku - 48,1 proc. PKB.

Polski dług publiczny w stosunku do PKB systematycznie MALEJE! - napisał Morawiecki.

Ach ten Donald, ileż on się musi napraSować z tymi filmikami, żeby wymyślić coś, co przykryje obiektywne dane - dodał, nawiązując do czerwcowego nagrania Donalda Tuska, na którym szef PO prasował spodnie.

PAP/RO

