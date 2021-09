Chludziński o porozumieniu z Amerykanami: To pierwszy, duży krok

Zarząd KGHM Polska Miedź podpisał w czwartek zgodę na zawarcie porozumienia z NuScale Power LLC - producentem rozwijającym reaktory w technologii SMR (małych reaktorów modularnych) i firmą doradczą PBE Molecule, dotyczącego przygotowań do realizacji inwestycji w budowę jądrowych źródeł energii. KGHM zakłada, że uruchomi pierwszy reaktor w 2029 r.

Dostęp do optymalnej energii to polska, biznesowa racja stanu. To coś co stanowi o przewadze konkurencyjnej polskiego biznesu. Szczególnie istotne to jest dla takiej firmy jak KGHM. Jesteśmy drugim, największym konsumentem energii elektrycznej w Polsce. Zmieniające się ceny wymuszają na nas szukanie bezpiecznych źródeł energii, jeżeli chodzi o stabilność w czasie i ocenie. Stąd nasza kooperacja z firmą NuScale. To także realizacja polityki rządu. Zakłada współpracę i inwestycje związane z energią jądrową. To pierwszy krok. Nasze zapotrzebowanie to cztery małe reaktory. To perspektywa roku 2029. Technologie przyśpieszają, więc ten czas może zostać skrócony. To wszystko zależy od procesów certyfikacyjnych. Dlatego zaczynamy współpracę z firmą, która jest bardzo zaawansowana technologicznie – mówił prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński podczas podpisania porozumienia.

Szukamy partnerów, którzy najszybciej „dowiozą” nam efekt ostateczny. Liczmy, że ten pierwszy krok da nam nie tylko dostęp do technologii. Da nam także możliwość rozwoju w ramach wewnętrznych zasobów i upowszechnianie ich. To dla nas istotne, byśmy nie byli tylko i wyłącznie konsumentem energii. To wszystko jest celem porozumienia, to nas cel na najbliższy czas. Niedawno komunikowaliśmy, że będziemy korzystać z projektów atomowych i robimy to. Nie zaniedbujemy także źródeł zielonych, jeśli okaże się iż jakaś część jest realizowana w większej skali to potencjalnie staniemy się sprzedawcą energii elektrycznej. Robimy pierwszy, duży krok. Możemy podziękować za wsparcie rządowi polskiemu i amerykańskiemu – dodał.