Małe reaktory z unijnym wsparciem

W Europie szykuje się sojusz przemysłowy, którego celem będzie jak najszybsze wdrożenie technologii małych reaktorów modułowych. Tego typu inwestycje mają w swoich planach także polskie firmy – Grupa Orlen, KGHM i Enea.

Utworzenie takiego sojuszu na rzecz reaktorów modułowych (SMR-ów) wspierać będzie Komisja Europejska, co zadeklarowała dziś podczas dorocznego Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF) w Bratysławie unijna komisarz ds. energii Kadri Simson. Jej wypowiedź cytuje oficjalny portal KE. - Te państwa członkowskie, które zdecydują się na wykorzystanie energii jądrowej jako części swojego koszyka energetycznego, powinny być w stanie wdrożyć SMR do następnej dekady i wykorzystać ich potencjał na rzecz dekarbonizacji – mówiła w czasie Forum. - Chcę dopilnować, aby UE miała politykę w zakresie SMR, która jednoczy wszystkich i nie tworzy podziałów między różnymi technologiami niskoemisyjnymi.

Unijna komisarz zapewniała, że zależy jej na tym, by taki sojusz powstał możliwie najszybciej. Niezależnie od dzisiejszych deklaracji Kadri Simson kilka państw UE już od kilkunastu miesięcy przygotowuje własne projekty SMR. Wśród nich jest Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Francja, Holandia. Za jak najszybszym otworzeniem „sojuszu na rzez SMR” opowiada się 12 krajów członkowskich UE i ich przedstawiciele jeszcze przez rozpoczęciem Forum wystosowali wspólne pismo w tej sprawie do nie tylko do komisarz Simson ale także do Maroša Šefčoviča, odpowiedzialnego za Zielony Ład oraz komisarzy ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona oraz ds. innowacji i badań naukowych Iliany Iwanowej. Z informacji, jakie podał portal Euractiv France, wynika, że dokument jest nie tylko wezwaniem do powołania na poziomie unijnym sojuszu, ale jego autorzy chcą nakłonić Komisję do „stymulowania inwestycji w europejskie zdolności w zakresie SMR i rozwoju europejskiego łańcucha wartości”. Chodzi tym samym również o zapewnienie wsparcia finansowego dla tych przedsięwzięć.

W Polsce kilka firm przygotowuje się do budowy małych rektorów modułowych. Największe plany ma Grupa Orlen, która do 2035 roku chce mieć 10 takich rektorów w różnych rejonach kraju. Koszty tych inwestycji szacuje na kilkanaście miliardów euro, przy czym pierwszy SMR będzie najdroższy. Spółka Orlen Synthos Green Energy współpracuje z amerykańskim partnerem i zamierza wdrożyć technologię BWRX-300 amerykańskiego GE Hitachi Nuclear Energy. Natomiast KGHM Polska Miedź zainteresowany jest budową małych reaktorów we współpracy z firmą NeScale także z USA i już otrzymał z Ministerstwa Klimatu i Środowiska decyzję zasadniczą dotyczącą budowy. Poznańska grupa ENEA także chce zainwestować w technologie SMR, ale nie podaje szczegółów.

