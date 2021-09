Zmiany na drogach płatnych: e-TOOL zastępuje viaTOOL

Od 1 października jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych w Polsce będzie system e-TOLL. W e-TOLL można dokonywać płatności zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA.

Jak podkreślają przedstawieciele Ministerstwa Finansów, dla firm transportowych to ostatni moment na zmianę systemu na e-TOLL. Z kolei kierowcy pojazdów lekkich do 30 listopada 2021 r. mogą jeszcze korzystać z manualnego systemu poboru opłat lub z płatności. Dotyczy to państwowych odcinków autostrad A2 i A4.

-System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Umożliwia kompleksową obsługę online bez konieczności wizyty w punkcie obsługi klienta i podpisania umowy. Rozwiązania systemu pozwalają użytkownikom na wgląd w historię opłat i wygodne zarządzenie swoim kontem, dają też możliwość wyboru urządzenia do przekazywania danych geolokalizacyjnych – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

-Zapewniliśmy branży transportowej 3 miesiące okresu przejściowego, czyli równoległego funkcjonowania dwóch systemów i cały czas staramy się wspierać przedsiębiorców w dostosowaniu się do zmiany. Temu służą ulga podatkowa na wyposażenie pojazdów w urządzenia OBU/ZSL oraz obniżone stawki w e-TOLL. Kierowcy pojazdów osobowych mogą nadal opłacać przejazdy po autostradach w sposób manualny, ale ich też zachęcamy do korzystania z nowego systemu – dodaje Magdalena Rzeczkowska.

System e-TOLL działa od 24 czerwca br. Umożliwia opłacanie przejazdów pojazdów ciężkich i lekkich. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich (ok. 3 700 km). Na odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA czyli A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław – Sośnica z systemu e-TOLL mogą korzystać również użytkownicy pojazdów lekkich.

Zarejestrowano w nim już ponad 557 tys. pojazdów. Użytkownicy pojazdów ciężkich muszą zarejestrować się w e-TOLL i wybrać urządzenie do przekazywania danych geolokalizacyjnych (urządzenie pokładowe OBU/ZSL lub aplikację mobilną e-TOLL PL).

Rejestracja w systemie e-TOLL jest możliwa online na stronie etoll.gov.pl oraz w stacjonarnej sieci Miejsc Obsługi Klienta, a także za pośrednictwem wybranego dostawcy kart flotowych.

Dzięki wykorzystaniu technologii pozycjonowania satelitarnego system e-TOLL otwarty jest na różne urządzenia GPS.

Mat. pras./kp