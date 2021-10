WYWIAD GOSPODARCZY. 6 – 8 października. Europejskie Forum Przyszłości

Pierwsza edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP) odbędzie się w dniach 6-8 października na Stadionie Śląskim i będzie poświęcona najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata.

Europejskie Forum Przyszłości odbędzie się pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Parlamentu Europejskiego.

Wierzę, że Europejskie Forum Przyszłości będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i kreowania rozwiązań. Województwo Śląskie, jako Europejski Region Przedsiębiorczości, stawia sobie ambitne cele w zakresie gospodarki i nowoczesnych technologii. Śmiało patrzymy w przyszłość, przygotowując się do transformacji. Stoimy przed wyzwaniami, które zdefiniują nasze miejsce w zmieniającej się globalnej rzeczywistości. Decyzje dotyczące likwidacji przemysłu wydobywczego powodują, że stoimy przed koniecznością redefinicji gospodarki regionu. Chcemy, żeby Śląsk był jednym z liderów tych zmian – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Forum będzie poświęcone najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata. Organizatorem wydarzenia, pretendującego do miana najważniejszego eventu tego typu w tej części Europy, jest Śląski Fundusz Rozwoju. Odbędzie się ono w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości na Stadionie wraz z możliwością udziału zdalnego. Wszystko z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa epidemicznego.

Przed nami dekada niezwykle dynamicznych przemian, które będą miały wpływ na niemal każdą sferę naszego życia. Naszą ambicją jest stworzenie platformy dla stałego, cyklicznego dialogu z udziałem wybitnych osobistości ze świata polityki, gospodarki i nauki na tematy o istotnym znaczeniu dla Europy, Polski i oczywiście województwa śląskiego. Aktualne doświadczenia, ogólnoświatowa pandemia, zatrzymanie gospodarki czy praca zdalna na szeroką skalę doprowadziły do konieczności wyciągnięcia wniosków i konieczności przygotowania się do nadchodzącej przyszłości. Obecna sytuacja jest doskonałą okazją do zrewidowania poglądów i nowego spojrzenia na najważniejsze aspekty funkcjonowania gospodarek europejskich, również w wymiarze Wspólnoty. Transformacja energetyczna, która pociągnie ogromne zmiany na rynku pracy, nowe technologie cyfrowe zmieniające niemal wszystkie gałęzie gospodarki. To tylko kilka kwestii, które znajdą odzwierciedlenie w programie wydarzenia – zapowiada Marcin Wilk, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju.

I edycja Europejskiego Forum Przyszłości poświęcona będzie następującym tematom:

Inteligentna Europa – cyfryzacja, innowacje, synergia biznesu i nauki

Europa przyjazna środowisku – Europa bezemisyjna, zmierzająca w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, szanująca naturalne zasoby przyrody

Europa o silnym wymiarze społecznym – edukacja, kwestie socjalne, zmieniający się rynek pracy, wyzwania „srebrnej gospodarki”

Europa bliżej obywatela – smart cities, zaangażowanie obywateli, przyjazna administracja, NGO’S i ich rola w kształtowaniu przyszłości Europy.

Istotną częścią Europejskiego Forum Przyszłości będzie specjalna sesja poświęcona 25-leciu stref ekonomicznych w Polsce. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE), działające w Polsce od ponad dwudziestu lat, okazały się jednym z najskuteczniejszych narzędzi przyciągania kapitału, tworzenia nowych miejsc pracy, a także modernizacji polskiej gospodarki. Dlatego to właśnie im poświęcony zostanie drugi dzień EFP. Dopełnieniem merytorycznej debaty będzie szereg zaplanowanych wydarzeń towarzyszących o charakterze kulturalnym i sportowym.

EFP towarzyszy szereg wydarzeń, które tworzą wartość dodaną dla uczestników. To konkurs dla startupów organizowany z akceleratorem Plug and Play z pulą nagród 150 tys. zł, turniej debat oksfordzkich dla uczniów szkół średnich z województwa śląskiego, koncert i gala marszałka w Filharmonii Śląskiej, jubileuszowe gale Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kolei Śląskich, które podczas EFP będą świętowały, odpowiednio, 25- i 10 -lecie działalności, a także e-sportowy polski turniej eliminacyjny do Mistrzostw Świata IESF w Izraelu. Goście Forum będą mogli także zwiedzić Park Śląski z perspektywy Kolei Linowej Elki.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz pełną agendę można znaleźć na oficjalnej stronie Europejskiego Forum Przyszłości.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Adam Glapiński: nie możemy za szybko podnieść stóp procentowych