Kto jest polskim liderem cyfryzacji? Odpowiedź zaskakuje!

Polskie Radio jest liderem cyfryzacji w Polsce - podała w czwartek prezes PR Agnieszka Kamińska. Wszystkie nasze programy są już nadawane cyfrowo - podała i zapowiedziała uruchomienie kolejnej anteny DAB+.

DAB+ to skrót od Digital Audio Broadcasting. Jak podało w czwartek Polskie Radio, „Europa przechodzi na radio cyfrowe. Jest ono lepsze i tańsze od UKF. Technologia DAB+ wykorzystywana jest w niemal wszystkich krajach kontynentu. Eksperci mówią, że nie ma już odwrotu od przechodzenia z UKF na +cyfrę+ i prognozują, że coraz więcej krajów może chcieć całkowicie wyłączyć UKF” - podano na stronie internetowej PR.

Cytowana prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska poinformowała, że „w Polsce liderem cyfryzacji jest Polskie Radio”. „Wszystkie nasze programy są już nadawane cyfrowo” - podała.

„W Polsce liderem cyfrowego nadawania jest Polskie Radio. Nasze wszystkie anteny, a jest ich dziewięć, nadają cyfrowo w DAB+. Jedynka, Dwójka, Trójka i Polskie Radio 24 są oczywiście także na UKF. To nie wszystko, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Mamy plany, by uruchomić kolejną antenę w DAB+” - zapowiedziała prezes Kamińska. „W całej Europie nadawcy radiowi nadają cyfrowo i my ten trend kontynuujemy i uważamy za słuszny. Polskie Radio ma obecnie 41 cyfrowych stacji nadawczych w całym kraju, a zasięg tych stacji to 67 procent populacji kraju” - dodała Kamińska.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański uważa, że polski rząd ma szanse wypromować radio cyfrowe. „Ludzie mają w domach odbiorniki UKF i nie widzą powodu, żeby to zmieniać. Wiedzą, że cyfra to lepszy dźwięk, ale dla nich UKF też jest wystarczający” - podkreśla. Szef RMN proponuje zatem, aby rozdać odbiorniki cyfrowe tym, którzy regularnie płacą abonament. To by kosztowało kilkadziesiąt milionów złotych. W skali budżetu państwa to tyle, co nic” - mówił cytowany na stronie internetowej PR Czabański.

Jak podaje Polskie Radio, „niechętne do przechodzenia na nadawanie cyfrowe są natomiast największe polskie stacje komercyjne jak RMF FM czy Radio Zet”.

Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT powiedział w czwartek w audycji w radiowej Jedynce, że „Polskie Radio jako pierwsze medium elektroniczne korzysta z technologii cyfrowej”. Dodał, że przejście z tradycyjnego, analogowego sposobu nadawania na cyfrowy to naturalna konsekwencja postępu technologicznego. Zapowiedział, że niebawem zostaną ogłoszone przetargi i konkursy na koncesje na ogólnopolskich multipleksach.

Polskie Radio przypomniało, że prace nad cyfrowym systemem nadawania zaczęły się w Europie w 1980 roku. Pierwszą stacją, która rozpoczęła nadawanie w formacie DAB, poprzedniku DAB+, był norweski nadawca publiczny NRK. W 1995 roku wystartował z cyfrowym kanałem muzyki klasycznej. Wkrótce potem cyfrowe nadawanie włączyły też brytyjska BBC i szwedzkie radio publiczne. Dzisiaj DAB+ staje się powoli przodującym formatem w Europie.

