Polska liderem. Wyprzedziliśmy w transporcie nawet Niemcy

Polska w 2023 r. potwierdziła pozycję jednego z najważniejszych krajów dla transportu drogowego w Europie, odpowiadając za jedną piątą przewozów - podał w środę Eurostat. Tiry jeżdżące pomiędzy Polską a Niemcami przewiozły drugi największy wolumen towarów wewnątrz UE.

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku nieznacznie spadło znaczenie transportu drogowego w przewozie towarów. W 2023 r. praca przewozowa wykonana w UE wyniosła 1857 mld tonokilometrów, co oznacza spadek o 3,2 proc. w porównaniu z 2022 r. (1919 mld). W ramach tonokilometra przewożona jest jedna tona ładunku na odległość jednego kilometra.

Polska najważniejszy kraj

Eurostat podał, że Polska w zeszłym roku „potwierdziła swoją pozycję jednego z najważniejszych krajów dla transportu drogowego”. Jej udział w całości tonokilometrów wyniósł 20,3 proc. Na drugim miejscu były Niemcy (15,4 proc.), a na trzecim Hiszpania (14,2 proc.).

Polscy przewoźnicy pozostają kluczowi w przewozie towarów pomiędzy innymi krajami członkowskimi. Na 20 kluczowych wewnątrzunijnych połączeń transportowych pomiędzy krajami członkowskimi polskie ciężarówki dominowały w przypadku 13. Spośród siedmiu pozostałych połączeń o największych wolumenach w przypadku czterech Polska była krajem początkowym lub docelowym.

Sytuacja sektora

Chociaż pozostaje na pierwszym miejscu, polski sektor transportu drogowego w 2023 r. odnotował nieznaczny spadek względem 2022 r. O ile w 2023 r. polskie ciężarówki wykonały prawie 377 mld tonokilometrów, o tyle w 2022 r. było to nieco ponad 385 mld tonokilometrów. Jak zauważył jednak Eurostat, 2022 r. przyniósł wzrost w przewozach drogowych ogólnie w Europie, co było następstwem odbicia po pandemii.

Europejski Urząd Statystyczny odnotował też, że Niemcy odgrywają najważniejszą rolę w przewozie drogowym towarów wewnątrz Unii. Największy wolumen towarów przewieziono między Niemcami a Holandią, łącznie 83,3 mln ton dóbr. Drugi był przepływ pomiędzy Niemcami a Polską i wyniósł 69,2 mln ton. Niemcy jako kraj pochodzenia lub kraj docelowy odpowiadały za ponad połowę największych przepływów między państwami UE (osiem z 15).

Niemieckie a polskie tiry

Chociaż Niemcy dominują w przepływie towarów wewnątrz Wspólnoty, to nie przekłada się to na wyniki ich branży transportowej. Udział niemieckich przewoźników w 2023 r. w towarach przywiezionych do lub wywiezionych z Niemiec wyniósł niecałe 50 proc. Co więcej, niemieckie tiry odpowiadały za przewiezienie jedynie 3,5 proc. towarów pomiędzy Polską a Niemcami. 95 proc. przewozów wykonali polscy przewoźnicy, na trzecim miejscu były ciężarówki z Litwy.

Według Eurostatu towary transportowane na terenie Niemiec w ramach transportu krajowego lub załadowane albo rozładowane w tym państwie stanowiły prawie jedną czwartą (22,8 proc.) całkowitego tonażu dóbr przewiezionych przez ciężarówki w całej UE. Ten kraj wraz z Francją, Hiszpanią, Polską i Włochami odpowiadał za 65 proc. transportu drogowego towarów w UE.

pap, jb

