KE: jesteśmy świadkami bezprecedensowej agresji ze strony Łukaszenki

Jesteśmy świadkami bezprecedensowej agresji ze strony Alaksandra Łukaszenki i Białorusi - oświadczyła w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson, komentując kryzys migracyjny wywołany przez Mińsk na granicy polsko-białoruskiej.

Wspomniała też o swojej ubiegłotygodniowej wizycie w Warszawie, gdzie spotkała się z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim.

Była to otwarta, długa, szczera i dobra rozmowa. Zgodziliśmy się, że powinniśmy dalej współpracować. Wczoraj i przedwczoraj spotkałam się z zespołem z Dyrekcji Generalnej (KE) ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, który również był w Polsce i też przeprowadził bardzo dobre rozmowy. Czekamy na kolejną podróż mojego zespołu do Polski i wizytę w rejonie przygranicznym. Uważam, że transparentność jest bardzo ważna w tej sytuacji. (…) Myślę, że to ważne, żeby do strefy (przygranicznej) miały też dostęp media” - dodała komisarz.