Kaczyński dla "Sieci": Mamy wielką szansę, aby Polskę pozytywnie i szybko zmienić

Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z wicepremierem i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim m.in. o napęciach wokół Polski, relacjach z Brukselą, ale także o inflacji, stopach procentowych i korzyściach z wprowadzenia Polskiego Ładu [Cały wywiad w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”]

(…) Bardzo dużo tych napięć wokół Polski. Kryzys graniczny, brutalne ataki z Berlina i Brukseli, absurdalne żądania, byśmy zamknęli kopalnię w Turowie i w ten sposób wyłączyli 4–7 proc. naszego zasobu energetycznego. Państwo polskie przechodzi w tych miesiącach jakiś test?

Jarosław Kaczyński: Bez wątpienia jest to test, bardzo poważne wyzwanie, któremu jednak staramy się sprostać. A czy to jest zorkiestrowane? Wiele wskazuje na to, że to jest ze sobą połączone, choć pewności nie ma.

Czy nasze relacje z Brukselą będą wyglądały wten sposób przez kolejne lata rządów Zjednoczonej Prawicy, czy możliwe jest jednak jakieś trwałe porozumienie?

Proszę pamiętać, że to jest jednak kwestia pewnego układu sił w Unii, który może się zmieniać wraz ze zmianami politycznymi w poszczególnych krajach UE. Nie mówię, że to proces szybki i pewny, ale widać, że prawdopodobny, możliwy we Włoszech, Hiszpanii, może we Francji. Rozważając te wszystkie ataki na Polskę, nie możemy też pominąć jeszcze jednego elementu – wpływów rosyjskich w Europie. Już carska Rosja świadomie wchodziła z dużymi pieniędzmi w elity zachodnie, apotem to samo robiły Sowiety, podobnie dzieje się dzisiaj. Dysponują na ten cel potężnymi pieniędzmi, głównie ze sprzedaży surowców, które mogą przekazywać w sposób niekontrolowany, niemożliwy w państwach demokratycznych. Czasami służby używają także wiedzy o korupcji wśród elit zachodnich, demoralizacji. To są w sumie potężne narzędzia nacisku. Jeden z moich rozmówców sprzed kilku dni użył porównania z „okrągłym stołem”, zresztą nieprawdziwego: że Rosjanie, rozmawiając teraz z zachodnią Europą, rozmawiają tak naprawdę sami ze sobą.(…)

(…) Jednym ze skutków pakietów ratunkowych na całym świecie jest inflacja. To gorący temat polityczny także w Polsce. Czy temu można przeciwdziałać? Jakie są źródła wzrostu cen?

Mówiąc najkrócej, to jest inflacja kosztowa, związana z rosnącymi cenami energii. Wpływ poszczególnych państw na to jest ograniczony. Narodowy Bank Polski podniósł, pierwszy raz od dziewięciu lat, stopy procentowe. Za kilka miesięcy pewnie przyniesie to jakieś efekty, ale nie sądzę, że rozwiąże problem. Ten wzrost cen energii związany jest także z takimi błędami Zachodu jak budowa Nord Stream 2, co Rosja już wykorzystuje. Idzie zima, a oni zamiast magazyny zapełniać, opróżnili je, co powoduje radykalny wzrost cen gazu. Ten szok cenowy jest wielokrotnie większy niż ten paliwowy z 1973 r. Czy Zachód był tak niemądry? A może jednak to są rozmowy Rosjan z samymi sobą? Efektem będzie tylko zapewnienie Rosji gigantycznych pieniędzy. Na co je wyda, możemy się spodziewać.

Jednak Europa nadal idzie w szaloną politykę walki z paliwami kopalnymi. Nie można tego zatrzymać?

To jest, jak panowie słusznie mówią, rodzaj szaleństwa. Musi chyba się zdarzyć jakiś szok, by niektórzy otrzeźwieli.

Chciał pan zamknąć, jak twierdzi opozycja, TVN?

Całkowita bzdura. Występuje kolizja między stanem właścicielskim tej stacji aprawem polskim oraz unijnym i to jest fakt obiektywny. Stąd propozycja części posłów, by sprawę doregulować ustawowo. Ale zapewniam, że ani TVN nie przestanie nadawać, ani nie przejmie go żadna ze spółek skarbu państwa, ani też nie przestanie to być stacja krytyczna wobec nas.

Polski Ład jest projektem politycznym, z którym nadal wiąże pan nadzieje? Czy się sprawdził?

Ten plan się sprawdzi wtedy, gdy będzie realizowany. Na poziomie komunikacyjnym musimy to wzmocnić, szukać nowych pomysłów, bo funkcjonuje wokół niego wiele mitów. Jak choćby ten o podwyżce podatków, co dotyczy jakiegoś marginalnego wycinka. Dla ponad 90 proc. podatników to będzie neutralne lub bardzo korzystne. To wielka szansa, by Polskę pozytywnie i szybko zmienić, dogonić Zachód, co dawno powinniśmy zrobić.(…)

