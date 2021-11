Błaszczyk: W Klinice Budzik wybudziliśmy 60 proc. pacjentów

Od 2013 r. w Klinice Budzik udało się wybudzić 86 osób, to jest dobre 60 proc. pacjentów – powiedziała w sobotę w rozmowie w RMF FM Ewa Błaszczyk, aktorka, założycielka fundacji „Akogo?”. Jako brednie określiła też zarzuty NIK co do prawidłowości wsparcia fundacji z Funduszu Sprawiedliwości

Aktorka wskazała, że w sprawie wybudzenia wiele zależy od stopnia uszkodzenia mózgu. Powiedziała też, że w przyszłym roku zamierza wystartować z Kliniką Budzik dla dorosłych w Warszawie.

Czyli właściwie kontrakt z NFZ byłby od 2023 r. To jest nasze marzenie. Jest wielkie zapotrzebowanie społeczne na to. Wygraliśmy konkurs w Ministerstwie Sprawiedliwości w programie dla ofiar przestępstw, a właśnie około 60 proc. naszych pacjentów to są wypadki komunikacyjne – wskazała.

Na uwagę, że NIK bardzo mocno skrytykował to wszystko, mówiąc, że nie do końca Fundusz Sprawiedliwości fundacji („Akogo?”) i klinice się należy, oraz że nie ma pewności, iż będzie to dobrze wydatkowane), odparła: „No to jest jakaś brednia, przepraszam, dlatego, że pół roku NIK siedział u nas fundacji i odwracał naszą uwagę od tego, co powinniśmy robić, siedzieliśmy w papierach no i wszystko w porządku, więc nie bardzo rozumiem tego rodzaju komentarz”.

Aktorka zwróciła jednak uwagę, że brakuje pieniędzy i wiele trzeba zrobić, by dostać fundusze. Zrobiłam nowy kosztorys w październiku w drugiej połowie 2021 r. i brakuje nam teraz 16 mln zł do ukończenia inwestycji. Na zewnątrz to wygląda tak, jakby było gotowe. W środku trzeba wszystko zrobić, są to roboty budowlane, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje niskoprądowe, zagospodarowane tereny sanitarne zewnętrzne, przyłącze wodociągowe energetyczne, trafostacja, przyłącze cieplne – dodała.

Będziemy chodzić wszędzie, poruszę niebo i ziemię i zwracam się już w tej chwili do wszystkich obywateli tego kraju. Będę chodzić po wszystkich instytucjach (…) i do spółek Skarbu Państwa, pójdę wszędzie, po prostu, nie wolno tego zatrzymać – podkreśliła.

PAP/mt

