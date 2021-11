KGHM, Orlen i Mlekpol wśród laureatów Nagrody Gospodarczej prezententa RP

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nagrody przedsiębiorstwom, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw – czytamy na oficjalnej stronie prezydenta RP. Gala XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta odbyła się w czwartek w trakcie II części Kongresu 590 w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Nagrody wręczono w pięciu kategoriach głównych, a także dla zespołu badawczego, który wdrożył innowację produktową oraz technologiczną. Prezydent Duda przyznał również dodatkową Nagrodę Indywidualną oraz Nagrodę Specjalną.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest przez Głowę Państwa raz do roku. Stanowi ona cenne i prestiżowe wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-badawczych.

Poniżej prezentujemy laureatów XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

• Lider MŚP

FIRMA MEBLOWA NAWROCKI zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Firma Meblowa Nawrocki z siedzibą w Brzeźnicy w gminie Bochnia to ceniona firma rodzinna z ponad 30-letnim doświadczeniem. Na arenie międzynarodowej Firma Nawrocki jest polskim ambasadorem od 2003 roku. Przedsiębiorstwo ma w swoim portfolio największe i najbardziej prestiżowe realizacje hotelowe w Polsce, we Francji i w innych krajach europejskich. Sztandarowym produktem Firmy Nawrocki są meble hotelowe tworzone na zamówienie w oparciu o indywidualny projekt. Firma współpracuje z najlepszymi biurami architektonicznymi z Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Firma Nawrocki pracuje bezpośrednio z klientem jako firma polska, a nie podwykonawca firmy francuskiej. Zatrudnia na pełny etat ponad 100 pracowników.

• Narodowy Sukces

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „MLEKPOL” zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „MLEKPOL” w Grajewie funkcjonuje na polskim rynku od ponad 40 lat. Jest jednym z liderów wśród producentów mleka i przetworów mlecznych w Polsce, a także jednym z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. W 13 wyspecjalizowanych zakładach produkowane są wyroby pod markami Łaciate, Mazurski Smak, Milko, Rolmlecz. Trafiają one do ponad 90 krajów świata, w tym m.in. na rynek europejski, afrykański, azjatycki czy amerykański. W swojej działalności firma stawia na tradycję i regionalność. Współpracuje z blisko 9000 rolnikami, zatrudniając 3000 osób. Tylko w 2020 roku MLEKPOL przetworzył blisko 2 miliardy litrów mleka i prawie miliard litrów serwatki, co stanowi ponad 16% całego skupu mleka w Polsce.

• Międzynarodowy Sukces

KGHM Polska Miedź SA zgłoszony przez Związek Pracodawców Polska Miedź

KGHM POLSKA MIEDŹ jest firmą, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą w branży metali nieżelaznych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1961 roku, a od 1997 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KGHM POLSKA MIEDŹ jest jednym z czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie. W 2020 roku zajmowała 2. miejsce w produkcji srebra oraz 7. w produkcji miedzi. Spółka jest także jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów. Firma obecna jest na czterech kontynentach – poza Europą także w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Azji, globalnie zatrudniając ponad 34 000 pracowników.

• Odpowiedzialny Biznes

PKN ORLEN SA zgłoszony przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „TERAZ POLSKA”

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem przychodów ze sprzedaży, działającą w branży paliwowo-energetycznej. Prowadzi szeroką działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest największym sponsorem polskiego sportu i aktywnym mecenasem polskiej kultury. Za pośrednictwem swojej korporacyjnej fundacji pomaga chorym i potrzebującym, wspiera lokalne społeczności poprzez programy grantowe, przyznaje stypendia zdolnej młodzieży, pomaga podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka, prowadzi program wsparcia dla jednostek straży pożarnej. Jako pierwszy koncern paliwowy w regionie zadeklarował osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. W ciągu najbliższej dekady przeznaczy ok. 30 mld zł na inwestycje zrównoważonego rozwoju.

• Firma Rodzinna

AMZ-KUTNO SA zgłoszona przez Związek Pracodawców Klastry Polskie

AMZ-KUTNO to działające od 1999 roku w Kutnie przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zabudów specjalnych do samochodów użytkowych, m.in. karetek, pojazdów służb mundurowych, samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych czy przedmiotów o znacznej wartości. AMZ-KUTNO jest także producentem pojazdów opancerzonych, wykorzystywanych przez polskie służby porządku publicznego i siły zbrojne, tj. „Dzik”, „Tur”, „Żubr” czy pływającego pojazdu „BÓBR”. Firma odnosi sukcesy zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Dzięki wdrożonemu systemowi zapewniania jakości, rozbudowanemu zapleczu maszynowo-technicznym oraz wykwalifikowanej załodze jest w stanie wyprodukować około 750 zabudów i pojazdów rocznie.

• Badania+Rozwój

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA PAN zgłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

INSTYTUT został założony w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Celem jego działalności jest opracowywanie oraz wdrażanie nowych technologii, urządzeń i teoretycznych narzędzi wspomagających diagnostykę medyczną lub leczenie, mających zapewnić długotrwałą poprawę jakości życia pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe oraz cywilizacyjne. Badania realizowane w Instytucie łączą osiągnięcia nauk inżynieryjnych i przyrodniczych, stając się podstawą rozwiązań w obszarze nowych technologii biomedycznych. Instytut opracował produkt „VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc”, który w połączeniu z respiratorem, jest stosowany w terapii oddechowej pacjenta z niewydolnością oddechową oraz niesymetryczną patologią płuc.

• Kategoria specjalna: STARTUP_PL

SUNROOF TECHNOLOGY Sp. z o.o. zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

SunRoof został zarejestrowany w Łodzi w 2019 roku. Marka oferuje swoje usługi oraz produkty w branżach: energetyki odnawialnej, budowlanej oraz usług IT. SunRoof tworzy cały ekosystem rozwiązań obejmujących solarne dachy, fasady i carporty oraz nowatorską technologię zarządzania energią. Spółka opracowała innowacyjny produkt - zintegrowaną fotowoltaiczną zabudowę solarną (BIPV), stanowiącą przedmiot zgłoszenia patentowego. SunRoof 2w1 to najbardziej efektywny dach solarny o najniższym śladzie węglowym na świecie w swojej klasie oraz w pełni biodegradowalnej podkonstrukcji. Celem działalności firmy jest wzmacnianie procesów dekarbonizacji oraz rozwoju cyfrowych i zdecentralizowanych systemów wytwarzania oraz wykorzystywania energii.

• Nagroda Indywidualna

Sergiusz Martyniuk, Prezes Rady Właścicieli Pronaru

Twórca jednej z największych polskich firm - producenta maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych, a także globalnej marki na rynku komponentów. Liczące się w Europie oraz na rynku globalnym przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 2700 pracowników w ośmiu potężnych fabrykach, będących wizytówką Podlasia oraz Polski. Firma, którą Sergiusz Martyniuk zarządza od ponad 30 lat wyznacza nowe kierunki inwestując w unikalne na skalę europejską rozwiązania w zakresie produktów i technologii. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się pionierem w zakresie innowacyjności. Firma posiada bogate zaplecze naukowo-techniczne, na czele z Centrum Badawczo-Rozwojowym. Jest inicjatorem wielu działań całej branży, a wszystko to w harmonii z otoczeniem i środowiskiem – w myśl hasła „Technika dla natury”.

• Nagroda Specjalna

Prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego

Prezydent RP Pan Andrzej Duda postanowił uhonorować prof. Adama Glapińskiego Specjalną Nagrodą Gospodarczą za utrzymanie stabilności systemu bankowego w kryzysie spowodowanym pandemią wirusa SARS-coV-2. Prof. Adam Glapiński to ekonomista i wykładowca akademicki. Od 2016 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego. Zwolennik prowadzenia przez Polskę niezależnej polityki pieniężnej. Jako Prezes NBP znacząco zwiększył rezerwy złota w posiadaniu banku centralnego. Wspiera obrót gotówkowy, jako gwarancję bezpiecznego i nieprzerwanego funkcjonowania gospodarki.

Pierwsza odsłona 6. edycji Kongresu 590 odbyła się w Warszawie. Częścią Kongresu było Forum Ekonomiczne Polska-Austria „Green Future”, w którym udział wzięli Prezydent Andrzej Duda oraz Prezydent Republiki Austrii Alexander Van der Bellen.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa ta towarzyszy Kongresowi 590 od jego pierwszej edycji. Nagrodą zostają uhonorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

prezydent.pl/mt

